Me qëllim për të luftuar lajmet e rreme, Kryeminsitri Edi Rama nga foltorja e Kuvendit kishte një lutje të veçantë për opozitën dhe median që të kërkojnë çdo informacion të mundshëm zyrtar përpara se të formulojnë qëndrimet e tyre publike.

“Lajmet e rreme dhe denoncimet gjysmë të vërteta që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, nëpër foltore, ekrane, portale, dëmin psikologjik e bëjnë njësoj, sikur janë më dashje. Ndërkohë unë zotohem që çdo qëndrim kritik, apo denoncim ngado që të vijë do të hetohet me seriozitetin e duhur prej nesh dhe për çdo rast kur ai do të gjendet i bazuar, ne do të reagojmë publikisht duke bërë reflektimin e duhur.”

“Qeveria e re do të vendosë në dispozicion të publikut dhe të medias një kanal të posaçëm informimi në faqen e saj zyrtare për çdo akuzë, denoncim, apo pretendim të ngritur publikisht që lidhet me interesin publik”.

Formati i vjetër i politikës tradicionale, theksoi Rama me akuza dhe kundërakuza, konsiderohet praktikë e mbyllur.

/a.r