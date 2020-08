Nga situata e vështirë që po kalon sistemi shëndetësor prej pandemisë, por edhe nga ikja e vazhdueshme e mjekëve dhe infermierëve, kryeministri Edi Rama, premtoi rritje të konsiderueshme pagash për mjekët dhe infermierët.

Rritja nuk do të jetë si deri tani 5 apo 7%, por shumë e lartë tha Rama, duke mos zbuluar ndonjë përqindje. Por saktësoi se rritja e pagave do të futet në fuqi, vitin që vjen, pasi ajo nuk është parashikuar këtë vit në buxhet.

“Ajo që doja t’iu thosha është se po përgatitemi për një rritje masive në aspektin cilësor e të shtrirjes së pagave. Duam të realizojmë një rritje pagash shumë të konsiderueshme, jo thjesht 5 apo 7 % që është edhe ajo rritje është por mund të konsiderohet për sektorë të tjerë”, – theksoi Rama.

“Po bëjmë kalkulimet, po duam që në aspektin e pagës përtej bonusit që ju në vijën e parë që do i merrni deri në fund, po flasim për gjithë mjekët dhe infermierët në gjithë Shqipërinë të jemi në mesataren e lartë të rajonit”, u shpreh kreu i qeverrisë.

Ai tha se do të jetë një rritje që do parashikohet sot për shumë larg në kohë dhe do të planifikohet në buxhetin e ri për vitin që vjen.

Rama ishte sot me kryebashkiakun Veliaj, ku dorëzuan çelësat e një shtëpie, të rindërtuar pas tërmetit.

/a.r