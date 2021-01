Qeveria ka hapur garën për të dhënë me koncesion shndërrimin e portit të Vlorës në një port turistik.

Formula e këtij koncesioni bazohet në parimin: ndërtim-operim-transferim, ku do të jetë kompania që do të përzgjidhet fituese e cila duhet të bëjë investimin e më pas të nxjerrë të ardhura përmes tarifave portuale.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur si vlerë minimale investim në këtë port shumën prej 22.7 milion Eurosh pa TVSH, ndërsa kohëzgjatja e operimit nga privati do të jetë për 35 vjet, e më pas porti do të transferohet në pronësi të shtetit.

Porti turistik do të ndërtohet në zonën që sot përdoret për disa operacione tregtare dhe kryesisht për transportin e pasagjerëve.

Marina do të përshtatet për akomodimin e varkave dhe jahteve dhe krijimin e një zone me shërbime tregtare e turistike. Ofertat për kompanitë e interesuara do të jenë të hapura deri më 26 shkurt.

Porti është pjesë e Master Planit të Lungomares në Vlorë, e cila do të zërë një sipërfaqe të konsiderueshme të portit, bashkë me një park publik që do të shtrihet nga Skela deri në afërsi të tij, ndërsa faza e dytë e rrugës Trans-Ballkanike do të lidhet drejtpërdrejt me portin.

/a.r