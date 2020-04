Kreu i Nismës, Fatmir Limaj ka bërë të ditur se ka nënshkruar marrëveshjen e koalicionit me Lidhjen Demokratike, raporton Gazeta Express.

“Ne sot së bashku me kryetarin e LDK’së dhe kandidatin për kryeministër kemi arritur marrëveshje koalicioni. Pas zhvillimeve të kohëve të fundit, të gjithë jemi dëshmitarë të asaj që ka ndodhë. Kosova ka nevojë për një qeveri që e mbikqyrë parlamentin, i përgjigjet, dhe një qeveri që mund të funksionojë sipas ligjeve”, ka thënë ai, derisa ka treguar edhe për ministritë që do të marrin.

“Tani do te dale marrëveshja. Nisma me e interesuar ka qenë si me ardh një mundësi me kalu krizën, ne do të kemi dy ministri dhe zëvendëskryeministrin”, tha ai.

Limaj megjithatë nuk i ka bërë publik emrat e ministrave të partisë së tij.

g.kosovari