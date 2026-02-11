Albin Kurti është betuar si kryeministër i ri i Kosovës. Gjatë fjalës së tij, Kurti premtoi se do të zbatojë ligjin, do të respektojë Kushtetutën dhe do të punojë për përparimin e Kosovës.
“Më lejoni t’ju falënderoj për mbështetjen e dhënë. Betohem se do ta kryej me përkushtim dhe nder detyrën e anëtarit të Qeverisë, do të respektojë Kushtetutën, ligjet dhe rendin juridik dhe do të angazhohem për përparimin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës”, tha Kurti në Kuvend.
Po ashtu janë betuar edhe ministrat e qeverisë së re të Kosovës, përmes nënshkrimit të një deklarate.
Albin Kurti është zgjedhur kryeministër i Kosovës për të tretën herë.
Pas votimit në Kuvend kandidatura e Albin Kurtit mori 66 vota pro, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim.
