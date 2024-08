Qeveria britanike ka bërë publike disa masa të reja për të luftuar emigracionin e paligjshëm, ku në fokus do të jenë bandat e kontrabandës si

dhe rritja e depërtimeve.

Sekretarja e Brendshëm do të zgjerojë qendrat e paraburgimit të imigracionit si pjesë e një plani për të larguar më shumë se 14,500 emigrantë të paligjshëm në gjashtë muajt e ardhshëm. Kjo është një normë më e lartë se në çdo kohë që nga viti 2018, kur Theresa May ishte kryeministre.

Pothuajse çdo ditë, migrantët dhe azilkërkuesit mbërrijnë përtej Kanalit në brigjet e Britanisë. Që kur qeveria e re laburiste mori detyrën më 5

korrik, më shumë se 5700 njerëz kanë arritur në Britani nëpërmjet kësaj rruge detare.

“Ne po ndërmarrim hapa të fortë dhe të qartë për të forcuar sigurinë në kufijtë tanë dhe për t’u siguruar që rregullat të respektohen dhe

zbatohen ,” tha në një deklaratë Sekretarja e Brendshme britanike, Yvette Cooper.

Gati 300 vende shtesë do të krijohen në dy qendra të diskutueshme të largimit të imigracionit, ku emigrantët e paligjshëm dhe kriminelët do të qëndrojnë përpara se të deportohen. Rreth 300 punonjës të çështjeve të Home Office tashmë janë ri-vendosur që nga zgjedhjet për të gjurmuar, ndaluar dhe kthyer emigrantët e paligjshëm, shkuan The “Telegraph”.

Deri në 100 oficerë të rinj specialistë të inteligjencës dhe hetimeve po rekrutohen gjithashtu në Agjencinë Kombëtare të Krimit (NCA) për të

punuar me agjencitë evropiane në shënjestrimin e bandave të kontrabandës me njerëz.

Planet e njoftuara së fundmi, sipas “The Telegraph” do të shihen si një përpjekje për të kundërshtuar kritikat se shpartallimi i skemës së

dëbimit të Ruandës, e ka lënë Mbretërinë e Bashkuar pa një pengesë për të luftuar kalimet me varka të vogla.

Burimet laburiste pohuan se përpjekjet për të frenuar kalimet e Kanalit tashmë kishin filluar të kishin një ndikim me më pak emigrantë që arritën në brigjet britanike me varka të vogla në gjashtë javët që nga zgjedhjet, sesa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar dhe në 2022.

Lufta kundër emigracionit të paligjshëm ishte një nga çështjet që dominoi fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 4 korrikut, ku

Partia Laburiste u kthye në pushtet në Britani pas 14 vitesh.

Një nga masat e para të paralajmëruara nga kryeministri i ri i vendit, Keir Starmer, ishte anulimi i “planit të Ruandës”, i cili ishte miratuar

nga qeveria e mëparshme dhe që parashikonte deportimin e emigrantëve të parregullt në këtë vend afrikan.

Starmer ka premtuar se do ta trajtojë emigracionin në mënyrë “njerëzore”, por gjithashtu do të reduktojë numrin e emigrantëve, të ligjshëm dhe të paligjshëm, që hyjnë në Britani.

Me këtë synim, Ministria e Brendshme prezantoi masat që do të marrë, të cilat i kushtojnë rëndësi të veçantë luftës kundër trafikantëve.

Ministrja u zotua gjithashtu për rritjen e dëbimeve. “Stafi do të vendoset për të rritur numrin e dëbimeve të azilkërkuesve të refuzuar”, vuri në

dukje ajo, duke shpjeguar se numri i dëbimeve ka “rënë me 40% që nga viti 2010.”

/a.r