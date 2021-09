Kryeministri Edi Rama deklaroi në emisionin “Opinion” këtë të enjte se do t’i drejtohet me një kundërofertë PD-së nëse opozita është gati që të “mos e shajë më Shqipërinë në anglisht”.

Kur u pyet nga gazetarët nëse kjo ofertë shkon deri në qeveri të përbashkët Rama tha se është i gatshëm që të presë çdo lloj projekti politik për të ardhmen e vendit.

Edi Rama: Opozita është e mirëseardhur dhe jam shumë i gatshëm që të ndërtojmë një klimë të re politike dhe të përpiqemi së bashku që të mos i përcjellim shqiptarëve sa herë që hapin televizorin gjithë atë energji negative si rezultat i një politike që është 90% luftë personale dhe 10% debat për çështje.

Robert Rakipllari: Për shembull zgjedhjet lokale. Pushteti lokal monist dhe disa pushtetarë lokalë që janë të emëruar, pavarësisht vendimit të gjykatës Kushtetuese, jeni të gatshëm që t’i ribëni zgjedhjeve që t’i jepni legjitimitet.

Edi Rama: Pushtetin lokal nuk e kemi marrë 100%, na e lanë në dorë. Çdo gjë është e mundur aty ku ka vullnet.

Robert Rakipllari: Përfshirë dhe zgjedhjet lokale se ky është lajm?

Edi Rama: Ti do lajmet për nesër, por nuk ta jap në këtë formë. Për çfarë arsye duhet ta bëjmë ne një gjë të tillë nëse një gjë e tillë nuk është pjesë e një vizioni, dhe një pune të përbashkët jo për t’u bërë njësh, por për cilat gjëra mund të jemi bashkë që janë me interes kombëtar dhe ka gjëra për të cilat mund të jemi bashkë me interes kombëtar.

Blendi Fevziu: Mund të shkohet në një qeveri të përbashkët?

Edi Rama: Sikur PD të thotë jemi gati që anglisht mos e shajmë më Shqipërinë, do më jepte motivimin që së bashku me të tjerët t’i ktheheshim me një kundërofertë të fuqishme. Sikur të na japin fjalën solemntisht që nuk do e shajmë më Shqipërinë në anglisht.

Erla Mëhilli: Cila është kundëroferta?

Blendi Fevziu: Shkon deri në qeveri të përbashkët?

Edi Rama: Nuk na e kanë bërë këtë. Kur ata të thonë që jemi gati të mos e shajmë Shqipërinë në anglisht, do jetë një kontribut i madh për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: A shkon deri në qeveri të përbashkët?

Edi Rama: Çfarë qeverie të përbashkët, me kë?

Blendi Fevziu: Nëse opozita mund të ishte e gatshme e shihni të vlefshme ta ftoni për qeveri të përbashkët, qoftë dhe me qeveri pilot për dy vjet apo..?

Edi Rama: Nuk i shkoj pyetjeve tek e tek. Jam i gatshëm të pres çdo lloj projekti politik për të ardhmen e vendit. Kur kam qenë në opozitë kemi bërë disa alternativa. Jam i hapur dhe i gatshëm. Mendoj se edhe reforma territoriale, edhe pse opinionet i kemi të kundërta mund të ulemi dhe të diskutojmë dhe të ballafaqojmë arsyet pse i kemi mendimet e kundërta.