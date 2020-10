Ilir Meta i është përgjigjur akuzave të kryeministrit Edi Rama lidhur me akuzat e këtij të fundit se takohet skutave me trafikantët, të cilwt janë aktualisht subjekte të OFL-së.

Meta tha i ftuar në ‘Opinion’, se nuk mund të takohet me asnjë person pa qenë nën mbikëqyrjen e Gardës së Republikës.

Ai iu kundërpërgjigj kreut të qeverisë duke shtuar se ai është i vetmi person me rekorde kriminale, që ka takuar.

“Shpifjet e kryeministrit tonë të dashur nuk kam kohë t’i takoj. Unë të vetmin person që kam takuar me rekorde kriminale është Edi Rama. Lëri ato përrallat e atij çfarë di ai. Unë ruhem nga Garda e Republikës.

“Unë jam te shtëpia, te pallati i Brigadave, të rezidenca në Durrës dhe shtëpia ku jetoj në Lalëz. Unë nuk mund të shkoj askund”.

“Ai gënjen edhe pa hapur gojën jo më kur hap gojën. Ai ka bërë një krim të jashtëzakonshëm sepse ka frikë nga vota e shqiptarëve. Me lista të hapura i del nga kontrolli Partia Socialiste. Ai është mister 1 prilli”, – u shpreh Meta.

Presidenti Ilir Meta ka folur për ligjin e ndryshimeve në Kodin Zgjedhor duke thënë se nuk donte ta kthente por reagimi i Partisë Popullore Europiane që e detyron të bëjë këtë veprim.

“Si mund të ecin gërat mirë kur sipas Europian Asylyum Support Office, nga Shqipëria largohen për periudhën korrik 2018-2020 largohen 18.4 herë më shumë se nga Bosnja, 12 herë më shumë se Serbia, 5.1 herë se nga Serbia dhe 4 herë më shumë nga Kosova. Çfarë po ecën mirë këtu”, tha Meta.

“Nuk po flas për referencat e Batonavic. Këto janë statistikat që ja tregova dje dhe Komisionerit për Zgjerim, të cilat nuk i kundërshtonte dot. Kam 8 vjet, por më shumë ndoshta që i kam thënë kryeministrit aktual dhe ky i tërmeteve që ka qenë i Ekonomisë, i kam thënë shkoni në Maqedoni dhe shikoni si i mirëpret dhe lehtëson investimet e huaja”.

“Shkoni dhe hajdeni bëjmë një gjë të tillë në Shqipëri që në një territor në spital apo ska rëndësi, i garantojmë cdo gjë, të gjitha shërbimet e duhura që të rieksportojnë, të rindërtojnë një fabrikë, të punësojnë njerëz”, – tha Meta.

Presidenti foli edhe për marrëdheniet e mira që ka pasur dikur me Ramën.

“Unë kam bërë koalicion me kryeministrin aktual në kohën e Berishës vetëm me një kusht, që të votonte 3 ligjet që mbante peng integrimit europian, të cilat u votuan. Pra me idenë që do zhbllokonte integrimin europian”.

“Për 8 vjet, përsa i përket integrimit europian është vetëm votimi i Reformës në Drejtësi me 140 vota kur kryetar i Parlamentit ishte Ilir Meta dhe u imponua nga Meta dhe i vetmi që mungonte nga Rama”.

“Nga 3 kushte, ka 15 kushte dhe se di sa mund të ketë. Nëse do kishit një kamera të fshehtë, do shihnit që marrëdhëniet e mia me të kryeministrit janë të shkëlqyera në kuptimin personal, është shumë i dashur. Por problemi është se kur jam larguar unë nga detyra e kryeministrit në 2002, Shqipëria ishte e përfshirë në procesin e stabilizim-asociimit dhe Serbia e Mali i Zi nuk ekzistonin në atë proces. Sot janë të dyja para nesh ndërsa ne as nuk bëhet të jemi pjesë dhe të jemi pjesë e votimit të njëanshëm të ndryshimit të Kodit”.

“Nuk do doja ta ktheja mbrapsht. Do më dukej si veprim burokratik, ti e kthen ata e votojnë prapë”.

“Pse ta bëj këtë kur ata do e votojnë prapë dhe do bien në kundërshtim me të gjitha rekomandimet. Unë tani jam i detyruar sepse menjëherë pasi votuan këtë marrëzi, çmenduri, pati një reagim nga Partia Popullore Europian dhe tha: “I bëjmë thirrje, ky është akt që pengon integrimin. I bëjmë thirrje Presidentit ta kthejë mbrapsht”.

“Në këto kushte jam i detyruar. I kam kërkuar edhe LSI të ndërhyjë”, – tha Meta.

