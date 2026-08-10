Valët e të nxehtit që goditën Evropën Perëndimore këtë verë kanë thyer rekordin e temperaturës qershor-korrik të vendosur në vitin 2022. Kjo u raportua nga agjencia evropiane e klimës Copernicus, që thekson se në muajt qershor dhe korrik temperatura mesatare në Evropën Perëndimore arriti një rekord prej 21.62°C.
Globalisht, ky është viti i tretë më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, pas viteve 2024 dhe 2025, por sipas ekspertëve, ekziston një probabilitet në rritje, edhe falë fenomenit “El Niño”, që viti 2026 të mund të bëhet viti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë, duke tejkaluar ose duke iu afruar shumë vitit 2024.
Sipas agjencisë evropiane të klimës Copernicus, temperatura mesatare më e lartë e sipërfaqes së detit u regjistrua në korrik.
Të dhënat kanë të bëjnë me oqeanet ekstrapolare, që do të thotë dete pa akull sezonal. Ky rezultat është pjesërisht për shkak të zhvillimit të fenomenit El Niño në Paqësorin ekuatorial. Rekordi i ri i temperaturës mesatare për korrikun është 20.96°C , duke tejkaluar rekordin e vendosur në vitin 2023 prej 20.89°C.
Temperatura rekord të mëtejshme priten në Itali, gjatë kësaj jave për shkak të zgjerimit të anticiklonit subtropikal drejt pellgut të Mesdheut.
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