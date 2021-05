Qeni nuk është vetëm miku më i mirë i njeriut, por mund të jetë edhe një nga shancet më të mëdha për të luftuar pandeminë COVID-19.

Provat me qen nuhatës kanë treguar se ata mund të gjurmojnë njerëzit e infektuar me Covid, duke parandaluar kështu përhapjen e virusit në kohën kur shoqëria do të rihapet.

Qentë nuhatës nuk janë një gjë e re. Në vende të ndryshme ata përdoreshin për të nuhatur çimka, myk apo lloje kanceri. Tani qentë janë trajnuar për të dalluar një aromë tipike të prodhuar nga të infektuarit, aromë të cilën hunda e njeriut nuk mund ta nuhasë.

Kjo përparësi e qenve do të vijë në ndihmë gjatë kontrollit në aeroporte ose gjatë aktiviteteve masive. Në aeroportin e Helsinkit në Finlandë ka disa muaj që qentë përdoren për të testuar udhëtarët që mund të jenë të infektuar me Covid-19.