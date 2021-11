Një debat mjaft i ashpër ka ndodhur pas spektaklit të së premtes mbrëma në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Duket se Arjola dhe Antonela janë zënë aq keq, sa për pak sa nuk janë përplasur edhe fizikisht.

Debati mes dy banoreve të “Big Brother VIP” ka nisur për shkak se vajzat akuzuan njëra-tjetrën për tonin e zërit. Më pas sherri ka kaluar edhe në fjalë fyese dhe ofendime personale.

Pjesë nga debati:

Arjola: Hajde, hajde foli Sabianit, hajde, hajde

Antonela: Pse po më afrohesh kështu

Arjola: Se mos mendon se jam duke trembur

Antonela: Na shurdhove, nuk po mundem që të duroj dot më të bërtiturat e tua nëpër shtëpi

Arjola: Po ti si je duke folur? Unë kam qenë duke u falur dhe ti na prishe faljen mua me Sabianin me të bërtiturat e tua

Antonela: Ti do të më nxjerrësh negative, s’kanë faj banorët që ankohen për ty

Arjola: Qeke budallicë krejt, qeke budalle

Antonela: Më marrsh të ligat

Arjola: Qenka me të meta mendore

Antonela: Qenke budallicë thotë, ska lindë akoma ai që mundet me më bërtit mua, mbaji për vete ofendimet. As nëna ime nuk mundet me më ofenduar mua

