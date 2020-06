Zbardhen detaje të reja nga operacioni Zhuri në Kavajë, ku u arrestuan 8 persona. Mësohet se kanë qenë përgjimet ambientale ato që “fundosën” dy biznesmenët Fatmir Hoxha dhe Bujar Gjuzi.

Në dosjen hetimore të siguruar nga Report Tv janë përgjimet e dy punonjëseve të seksit, të cilat kanë diskutuar me njëra-tjetrën për punën.

“Ika se nuk ka punë fare. Kanë ikur refugjatët, s’ka pasur punë si ka pasur më parë, nja 2 veta kapa”, shprehet në një vajzat. Ndërkohë tjetra i përgjijet: “Kam dalë të ha pak bukë te lokali se sot qenka dobët”.

Në një tjetër përgjim, një nga vajzat flet me shoqen e saj, e cila i tregon se sot është e vetme dhe se ka dalë në punë pas dy ditëve pushim.

“Dje dhe pardje nuk dola se u ç’lodha, po shplodhet robi, punë, punë përditë dhe sot dy veta kam kapur deri tani. Në 11:00 dola, në 12:00 fillova inshAllah më ecën pasditja se jam dhe vetëm se iku ajo tjetra se i mbaroi prezervativët”, thotë një nga vajzat në përgjimet

Pas 7 muajsh hetimesh është finalizuar operacioni ”Zhuri” në Rrogozhinë, ku u arrestuan 8 persona për shtrytëzim prostitucioni. Policia arrestoi dy biznesmentët Fatmir Hoxha dhe Bujar Gjuzi, në hotelet e të cilëve kryehej protitucion dhe 5 punonjëset e seksit. Po kështu është arrestuar në flagrancë edhe një qytetar me iniciale B. Gj i cili ishte duke kryer marrëdhenie me një nga punonjëset e seksit. Për 2 pronarët e hoteleve dhe 5 punonjëset e seksit gjykata ka dhënë masën e sigurisë “arrest me burg”.

