Gjatë Festës së Pranverës që sapo përfundoi, pikat e njohura turistike të Kinës ishin plot gjallëri dhe teatrot ishin plot e përplot, me shifra të konsumit që tejkalonin ato të regjistruara në të njëjtën periudhë të vitit 2019, para pandemisë. Sipas një sondazhi të kryer nga CGTN-ja dhe Universiteti Renmin në Kinë përmes Institutit të Komunikimit Ndërkombëtar të Epokës së Re për të anketuarit globalë, mbi 90% (93.1%) e të intervistuarve vlerësojnë fuqinë dhe potencialin ekonomik të Kinës. Ata besojnë se qëndrueshmëria e madhe ekonomike dhe forca e konsiderueshme e Kinës do të rrisin padyshim besimin dhe vitalitetin në ekonominë globale, e cila po rimëkëmbet ngadalë.

Numri i turistëve vendas arriti në 474 milionë, duke shënuar një rritje prej 34.3 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa shpenzimet totale arritën në 632.7 miliardë juanë, një rritje prej 7.7 për qind në krahasim me një vit më parë. Shumë tregues të tjerë i tejkaluan ato të së njëjtës periudhë të 2019-ës. Përveç kësaj, me zbatimin e disa politikave të udhëtimit pa viza, numri i madh i udhëtarëve kinezë jashtë vendit i lejoi botës të merrte pjesë në përfitimet e konsumit të Festës së Pranverës.

Që nga 2023-shi, ekonomia e Kinës ka demonstruar një rimëkëmbje të fortë, duke realizuar me sukses objektivat kryesore të pritshme për këtë vit. Për shembull, PBB-ja u rrit me 5.2 për qind krahasuar me një vit më parë, duke u renditur në një vend të lartë mes ekonomive kryesore të botës. Në të njëjtën kohë, Kina ka vazhduar të optimizojë strukturën e saj ekonomike, duke përshpejtuar formimin e forcave të reja prodhuese dhe duke arritur rezultate të jashtëzakonshme në zhvillimin me cilësi të lartë. Sipas këtij sondazhi, 76.9% e të anketuarve globalë pohojnë arritjet e zhvillimit ekonomik me cilësi të lartë të Kinës, duke besuar se Kina po arrin një ekonomi më gjithëpërfshirëse dhe më të ekuilibruar, shkruan CMG