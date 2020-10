Pandemia e Covid-19 u ka ndryshuar jetën të gjithë njerëzimit, po ashtu edhe moderatores tonë Alketa Vejsiu. Moderatorja ka bërë thirrje në llogarinë e saj të Instagramit për të gjithë ndjekësit e saj, “Vendos maskën”, duke rrëfyer edhe eksperiencën e saj personale të infektimit me Covid-19.

“Coronen e kam kaluar, tamponi doli negativ para dy javesh! Qendrova 14 dite ne izolim ne shtepi. Jam mire per fat

Kam degjuar raste vertete te renda dhe lutem cdo dite qe Zoti te mbroje njerezit afer meje dhe te gjithe shqiptaret! Corona nuk eshte shaka. Kujdesuni per veten!

Falenderoni Zotin dhe Festoni cdo dite qe keni shendet dhe jeni ne jete!”- ka shkruar moderatorja në postimin e saj duke e shoqëruar me një foto të saj e cila duket sikur Covid-19 e ka bërë punën e tij duke i hequr disa kile moderatores shqiptare.