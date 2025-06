“Shqipëria qëndron krah vendeve perëndimore!”. Kështu deklaroi ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, gjatë një prononcimi për emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN Tv.

I pyetur nga analisti Redi Shehu, se përse Shqipëria ka një qëndrim pro Izraelit pa kushte, ndërkohë që Bashkimi Europian ka një gjuhë më të moderuar, Hasani tha se vendi ynë ka mbajtur një qëndrim në linjë me Perëndimin, larg ekstremizmit.

Debati:

Redi Shehu: BE po përpiqet të ndërtojë urë komunikimi ndryshe nga SHBA. Ndërkohë Shqipëria, që aspiron për të qenë në BE, mbështet pa kushte Izraelin në flagrancën e shkeljes së çdo ligji ndërkombëtar. Pse nuk ka ndjekur Shqipëria një gjuhë të moderuar si presidenti francez, që thotë “jo armë bërthamore Irani, por jo sulme ndaj një vendi sovran”. Kjo nuk është shaka dhe askush nuk e di si do të përfundojë. E dyta, qëndrimi juaj për masakrat ne Gaza është zero, nuk ka prononcim fare.

Igli Hasani: Është e rëndësishme që gjuha të mos jetë ekstremiste, të mos përmbajë elementë të pasioneve personale dhe të mos jetë në raport me qëndrimet që mban një shtet subjekt i angazhimeve radikale, të dikujt apo shumëkujt që e mendon ndryshe. Shqipëria i qëndron, qëndrimeve të ka mbajtur. Është partner i besueshëm i BE, do të vijojë të mbështesë qëndrimet e vendeve Perëndimore për të patur të ardhmen që pretendojmë ta kemi larg regjimeve të Ajatollahëve dhe regjimeve diktatoriale dhe ti largohemi sa më shumë ekstremizmave.