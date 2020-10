Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, nuk ka hezituar asnjëherë që nëpër media të tregojë mbështetjen e saj për kandidatin demokrat, Joe Biden, në zgjedhjet presidenciale në SHBA.

Në një video të realizuar për komunitetin e shqiptarëve në ShBA që po rreshtohen kah Biden, Dua Lipa ka treguar arsyet se pse po e mbështet kandidatin demokrat.

“Përshëndetje të gjithëve, është Dua Lipa këtu. Vota juaj nuk ka qenë kurrë kaq e plotfuqishme. Joe Biden qëndroi me neve kur Kosova u ballafaqua me një katastrofë njerëzore. Dhe ai dhe Kamala Harris besuan në demokraci dhe institucionet ndërkombëtare. Për ju që po votoni për herë të parë, jam kaq krenare, bëjeni një ditë që mbahet mend, sillni familjarët tuaj dhe bëjeni një ditë për t’u festuar. Bëhuni ndryshimi që na duhet”, tha këngëtarja me origjinë nga Kosova përgjatë videos.

.@DUALIPA‘s message at the Albanian American rally for #BidenHarris 🇦🇱🇽🇰

“Biden stood by us when Kosovo was facing a humanitarian catastrophe… Your vote has never been so powerful.” pic.twitter.com/jy0D3CtTbS

— Deni Hoxha (@Deni_Hoxha) October 8, 2020