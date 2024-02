Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha sot nga Beogradi se Greqia nuk ndryshon qëndrim për Kosovën. Greqia është një nga shtetet e BE-së që e nuk njeh pavarësinë e Kosovës.

Kreu i qeverisë greke zhvilloi sot një vizitë në Serbi, ku u prit nga Presidenti serb Aleksandër Vuçiç.

“Qëndrimi ynë në lidhje me Kosovë mbetet i pandryshuar dhe ne besojmë se ndërmjetësimi dhe dialogu europian janë mënyra e vetme për të normalizuar marrëdhëniet mes palëve, gjë që do të ndihmonte ndjeshëm stabilitetin në rajon, që është synimi i të gjithëve”, u shpreh Kryeministri Mitsotakis në konferencën e përbashkët për shtyp me Presidentin Vuçiç.

Mitsotakis shprehu mbështetjen për rrugën europiane të Serbisë. Ndërsa dy zyrtarët e lartë i konsideruan vëllazërore marrëdhëniet mes Greqisë dhe Serbisë.

