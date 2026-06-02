Nga Mero Baze
Socialistët në pushtet po përfshihen pa kuptim në debatin mbi protestën në Tiranë, herë duke e kritikuar atë e herë duke u përpjekur të ndajnë objektivat e saj. Disa thonë: “Keni të drejtë për gardhin, por jo për investimin”; të tjerë thonë: “Keni të drejtë për dhunën, por jo për të ardhmen e turizmit”, e kështu me radhë.
Kryeministri Edi Rama po ashtu rri e sqaron protestuesit për projektin, për të ardhmen e ekonomisë me ato investime, a thua se po nuk i sqaroi ata do vazhdojnë protestën dhe po i sqaroi do pushojnë.
Është një qëndrim tërësisht joproduktiv dhe pa sens politik.
Për hir të së vërtetës, Partia Demokratike, madje edhe vetë Berisha, ka një qëndrim më politik ndaj gjithë historisë. Tha që jemi pro investimeve të huaja dhe respektit ndaj pronës. Kaq.
Protestat në Tiranë nuk kanë nevojë për sqarime nga pushteti, se ato janë kundër pushtetit. Madje janë dhe kundër opozitës zyrtare. Protestat nuk fillojnë nga keqkuptime dhe nuk mbyllen me sqarime. Nuk kërkojnë debat publik, por kërkojnë pushtetin. Dhe si të tilla, ti ke detyrë vetëm t’i lësh të lira të provojnë veten dhe fuqinë e tyre politike në zgjedhje.
Socialistëve në pushtet nuk e di se kush ua ka mbushur mendjen që, po i sqaruan këta protestuesit se në Zvërnec do vijnë katër miliardë euro dhe do kalojë ekonomia shqiptare në një stad tjetër, ata do t’i kërkojnë falje pushtetit për prishjen e qetësisë e do kthehen në shtëpi të lumtur.
Ata janë në rrugë pikërisht se janë qartësisht kundër projektit dhe kundër ardhjes së investitorëve të huaj dhe kundër projekteve të mëdha që zhvillojnë një ekonomi të mbështetur tek turizmi. Ata janë shumë më të qartë në idenë e tyre sesa pushteti që e mbron atë ide. Pushteti ose duhet të mbrojë projektin, ose të heshtë dhe të shikojë punët e veta.
Çfarë pune ka çdo deputet socialist që bën deklarata dhe përkëdhel protestat, jep leksione demokracie mbi dobinë e protestave dhe sqaron çdo njeri që ka megafonin?
Taulant Balla shkon e sqaron Belerin se nuk ekziston Vorio-Epiri, duke u futur në spiralen e propagandës nacionaliste greke me një term gjeografik të vdekur në vitin 1912. Hajt tani të diskutojmë a ekziston apo nuk ekziston Vorio-Epiri, ndërkohë që shqiptarët e kanë mbrojtur kufirin e sotëm jugor të Shqipërisë me gjakun e mijëra njerëzve të vrarë dhe masakruar nga andartët grekë të vitit 1914, të veshur si ortodoksë shqiptarë.
Ndalojeni këtë masakër propagandistike inferiore, pasi jeni në pushtet dhe keni detyrë të zhvilloni Shqipërinë dhe jo të policoni lindjen e protestave dhe të këshilloni mbarëvajtjen e tyre.
Protestat do hyjnë normalisht në shtratin e vet. Në krye të tyre është një grup i ekstremit të majtë shqiptar udhuehequr nga njue djalë i ri Arlind Qorri, që predikon kundër kapitalizmit të madh dhe investimeve të huaja. Janë të sinqertë në atë që thonë e bëjnë. Nuk e kanë farsë. Nuk e kanë me emra konkretë. Nuk kompleksohen nga Donald Trump dhe familja e tij. Janë gati t’i vënë zjarrin edhe portretit të Trumpit nëse shfaqet në Zvërnec. Nuk mund t’i pengoni ata. Ata janë zemra e protestës.
Pastaj rrotull tyre ka konspiracionistë që besojnë se Sorosi desh të na zhdukë me vaksina por nuk ia doli dhe po na zhduk me Zvërnecin; ka forca të qarta të islamit politik, që u duket vetja se po udhëtojnë me flotilje për të ndihmuar banorët e Zvërnecit si në Gaza; ka nacionalistë grekë që vijnë me autobusë nën thirrje për të shpëtuar “tokën mëmë”; dhe natyrisht nuk mund të mungojnë edhe autobusët e Albin Kurtit, që mezi presin të duken dhe ata si Isa Boletini në Vlorë për të hedhur në det tani imperializmin amerikan dhe sheikët e Katarit.
Falë edhe “vigjilencës” së SPAK, që mezi pret të jetë në qendër të vëmendjes dhe këtë radhë, tani kemi të sekuestruara ende pa filluar punë llogaritë e miliarderëve që do investojnë, për të verifikuar se tokën e kujt do të blejnë, ndërsa nuk kanë verifikuar as “andartët” që vijnë nga Kakavija, as këta xhihadistët që e kanë caktuar që Vlora dhe Zvërneci do bëhen tokë izraelite, duke kthyer “qytetin historik të hebrenjve”, Vlorën, në një vend antisemit për ta.
Nuk di ç’punë ka qeveria të merret me këtë protestë. Qeveria ka për detyrë të mbrojë dhe garantojë investimet e huaja në vend dhe t’i qëndrojë deri në fund projektit të saj. Dëmi më i madh që mund t’i bëjë qeveria këtij vendi është të dështojë projekti dhe të merret me protestën.
Nëse projekti dështon dhe nëse investitorët largohen nga SPAK-u, nga antisemitizmi apo nacionalizmi grek, qeveria është përgjegjëse deri në fund për dëmin që i ka shkaktuar vendit.
Protestat janë një ngjarje e munguar në historinë e Shqipërisë për disa vite. Ato janë politikisht të qarta dhe janë baza e një opozite të re dhe një brezi të ri, që në thelb vetëm shkakun e kanë nga Zvërneci, se motivimin e kanë nga përjashtimi i tyre nga shoqëria, nga mospërfillja dhe gjendja depresive në të cilën gjendet e ardhmja e opozitës në vend.
Lërini ata në projektin e tyre dhe mbroni projektin për të cilin jeni votuar. Mbrojeni atë jo duke u marrë me protestën, por duke u marrë me letrat e shtetit, me ndihmën dhe garancinë ndaj investitorit të huaj dhe me krijimin e sigurisë juridike për këdo që investon në këtë vend, që nga ai që investon 100 mijë euro deri tek ata që bien miliarda. Shqipërinë e bëjnë ata që investojnë. Gjithë të tjerët jetojnë prej tyre, qoftë ata që dalin në protesta, qoftë ata që rrinë nëpër zyra.
