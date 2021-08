Lulzim Basha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar nuk ka artikuluar vetëm akuzat për zgjedhjet e 25 prillit, si të dhunuara nga ana e mazhorancës aktuale.

Kreu i PD ka dalë përtej kësaj frazelogjie që përdoret më shumë për demokratët, në këtë përfundim stine vere, duke hedhur piketat e ngjarjeve të mëdha që mund të realizohen në shtatorin e fillimit të sezonit të ri parlamentar .

Lulzim Basha në mënyrë të drejtëpërdrejtë është shprehur hapur për ndryshimet Kushtetuese, për të zhbërë të gjitha pikat e paktit të vitit 2008 mes Berishës dhe Ramës dhe që sollën një situatë aspak komode për zgjedhjet në Shqipëri dhe demokracinë shqiptare deri më sot.

Në mënyrë indirekte kreu i PD i ka kthyer një përgjigjie pozitive ftesave të përsëritura të kreut të mazhorancës Edi Rama për bashkëpunim me opozitën, kuptohet pa Sali Berishën, dhe arritjen e marrëveshjeve të mëdha në shërbim të sistemit politik në Shqipëri, qytetarëve dhe në funksion të integrimit të vendit

“Është tashmë e qartë që ndryshimet kushtetuese të 2008-ës nuk i përshtaten më nevojës ulëritëse të shoqërisë shqiptare për më shumë demokraci, për kontrollin dhe balancën e pushteteve, ndaj për t’i dhënë fund kapjes së shtetit, duhen ndryshime rrënjësore që duhet të vijnë si një reflektim dhe veprim i përbashkët i PD e intelektualëve, studentëve, pedagogëve, sipërmarrësve, artistëve, gazetarëve, të rinjve e të rejave që kërkojnë një demokraci funksionale” deklaroi Basha.

Me sa duket kjo është një nga pikat për të cilat kreu i PD dhe i opozitës shqiptare mund të ulet në një të ardhme shumë të afërt me kreun e mazhorancës, për të zgjeruar më pas “gamën” e diskutimeve dhe marrëveshjeve mes politikës shqiptare, duke plotësuar në këtë mënyrë dhe një nga kushtet më të forta të vëna nga partnerët tanë, SHBA dhe BE.

Edi Rama i ka paraprirë çdo hapi pozitiv të Lulzim Bashës në funksion të dialogut, që nga ndryshimi i sistemit zgjedhor, Kushtetutës dhe elementëve të tjerë jetikë për funksionimin e demokracisë dhe shtetit në Shqipëri, teksa ka premtuar “letrën e bardhë” për kreun e PD që të propozojë çfarë të dojë, mazhoranca do të jetë e gatshme ta miratojë.

Njëherësh kreu demokrat, nuk është mjaftuar vetëm me deklarimin pozitiv të zhbërjes së ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008 të realizuara përmes paktit Berisha-Rama, por ka kërkuar dhe një pikë tjetër shumë të rëndësishme, që është ndarja e re territoriale.

“Reformën territoriale duhet ta bëjmë me dhe për shqiptarët që kërkojnë zgjedhje të lira, ndryshime kushtetuese dhe ligjore që garantojnë ndarjen dhe balancimin e pushteteve, që përmirësojnë përfaqësimin politik, që reformojnë ndarjen territoriale dhe demokratizojnë pushtetin vendor.

Që mundësojnë ushtrimin e demokracisë së drejtpërdrejtë nëpërmjet referendumeve lokale dhe kombëtare, propozime për çlirimin e ekonomisë nga oligarkët dhe modelit të dështuar ekonomik që po i marrin frymën sipërmarrjes së ndershme, për lirinë dhe pavarësinë e medias, për shkëputjen përfundimtare të politikës nga krimi, ndryshime që e bëjnë shoqërinë realisht demokratike”, deklaroi Basha.

Dhe të gjitha këto ndryshime kërkojnë një shumicë Kushtetuese prej 94 votash, të cilat PS dhe PD i mbledhin vetëm nëse arrijnë në një marrëveshje të madhe dhe bashkojnë votat në Parlament.

Ndaj deklaratën e sotme të Bashës për ndryshime kushtetuese që “revizionojnë” paktin e arritur në vitin 2008 mes Berishës dhe Ramës, ndryshime që krijuan që nga ajo kohë një kryetar partie dhe një kryeministër të fortë, si dhe reforma e re territoriale, është një përgjigjie pozitive ndaj ftesave të liderit të mazhorancës dhe një zhvillim i ri politik pozitiv që shkon në drejtim të dialogut mes mazhorancës dhe opozitës dhe arritjes së marrëveshjeve të mëdha në një tryezë të përbashkët.

Ndoshta pikërisht ky hap pozitiv i ndërmarrë nga Basha ka qënë shqetësues për ish kreun e PD Sali Berisha, i cili ka këmbëngulur për një takim kokë më kokë me Bashën pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD. Madje ka dashur ta bëjë sa më publik!

Njëherësh dhe shqetësimi i nënkryetarit të LSI Petrit Vasili, që përmend në qëndrimn e tij zyrtar në mediat sociale, duke e cilësuar Parlamentin e ri një fasadë pasi gjithçka ka mbetur tek 25 prilli.

Ndërkohë që në mënyrë indirekte shfaq frikën e marrëveshjeve mes mazhorancës dhe PD, duke i cilësuar ato si pazare parlamentare, teksa deklaron se “pa zgjidhur e përballur 25 prillin dhe masakrën zgjedhore çdo gjë tjetër në parlament do jetë vetëm farsë dhe riciklim i kompromiseve, që vijnë erë të qelbur dhe që komisionohen nga oligarkët”!

Shtatori është shumë afër, sinjali i Bashës është pozitiv dhe ka dhe “bekimin” e partnerëve tanë ndërkombëtarë. Të presim./JavaNews.al-J.Marena