Kryeministrja italiane Xhorxha (Giorgia) Meloni në fjalën e saj në konferencën e përbashkët me homologun Edi Rama, u ndla te marrëveshja Shqipëri-Itali për emigracionin e paligjshëm dhe ndërtimin e dy qendrave në Gjadër dhe Shëngjin.

Meloni bëri me dije se në qendrën e Gjadrit do të ketë “burg’ për emigrantët që do të kryejnë vepra penale.

Më tej ajo theksoi se në Shqipëri do të mbërrijnë vetëm gratë shtëtzëna, fëmijët dhe personat në moshë të caktuar.

Ndërkaq, Kryeministrja italiane theksoi se dy qendrat, si e Gjadrit dhe ajo e Shëngjinit do te jenë operative nga 1 gushti.

“Struktura e Gjadrit do ketë edhe funksion tjetër. Atu do ndalen emigrantët dhe do ketë dhe një zonë ku do mbahen emigrantët e burgosur, në rast se do kryejnë veprat penale.

Perimetri brenda qendrave do garantohet nga autoritetet iraliane dhe dy qendrat do jenë operative nga 1 gushti 2024”, tha Meloni.

Kryeministrja u ndal edhe te akuzat e mediave italiane për kryeministrin Rama dhe qeverinë, duke theksuar se nuk po bëjnë asgjë tjetër veçse po i vijnë në ndihmë Italisë.

“Sot Rama quhet kriminel. Nuk është ai shënjestra, italianët e kuptojnë, janë mirënjohës qeverisë për këtë përpjekje të rëndësishme në shenjë miqësie mes dy popujve.

Kur verën e kaluar erdha në Shqipëri dhe diskutuam për këtë marrëveshje morëm parasysh disa kushte. Emigracioni i jashtëligjshëm është fenomen shqetësues dhe vendet e BE nuk e përballojnë të vetme. Duhet edhe ndihma e vendeve të tjera të BE dhe vendeve jashtë BE dhe nuk na mbetet veçse të forcojmë bashkëpunimin.

Arritëm te kjo marrëveshje që bazohet në 3 objektiva: lufta ndaj qenieve njerëzore; emigracioni paligjshëm. Përmes kësaj marrëveshje Shqipëria ka vënë në dispozicion edhe disa territore të saj: Shëngjin dhe Gjadër ku Italia po kryen punimet për ngritjen e dy qendrave. Marrëveshje inovative”, tha Meloni.

/a.r