Debati mes të rinjve në Kamëz që më pas përfundoi në të shtëna me armë, kishte nisur pas një sherri mes tyre, për sharje me fjalë banale. Burime nga policia thonë se të rinjtë jetojnë në të njëjtën lagje dhe mbrëmjen e së premtes ishin konfliktuar me njëri-tjetrin, fillimisht për fjalët “pse shikon” dhe më pas kanë përfunduar në përplasje fizike, derisa qëlluan me armë nga një makinë në lëvizje.

Si autorë të dyshuar policia shpalli në kërkim Dejvi Mullai, i vili ishte dhe drejtuesi i mjetit BMW nga dhe u qëllua me armë, si dhe Fabion Kurti. Në kërkim është edhe Enedjo Kaci, i cili ishte dhe objektiv në ngjarje. Ky i fundit lëvizte me një mjet Range Rover të marrë me qira të cilin më pas e kishte braktisur në garazhin e një pallati. Sipas burimeve, dy autorët, Mullai dhe Kurti janë persona me precedentë për shpërndarje të lëndëve narkotike.

Ndërkohë mbrëmjen e djeshme, lidhur me këtë ngjarje policia ka arrestuar një 18-vjeçar për kallëzim të rremë. I riu kishte shkuar pranë komisariatit nr. 5 në Kamëz dhe pretendonte se në mjetin tip BMW ishte ai drejtuesi i mjetit dhe person që kishte qëlluar me armë zjarri. Por, ndërkohë arrestimi i tij u bë pasi nga kamerat e sigurisë nuk rezultonte që ai të ishte në vendngjarje. Nisur nga kjo, policia ka dyshime se 18-vjeçari mund të jetë futur nga personat e tjerë për të marrë autorësinë e krimit.