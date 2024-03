Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e djeshme rreth orës 19:30 në fshatin Qesarat të Memaliajt. Policia njofton se autori i dyshuar i ngjarjes, 41-vjeçari me iniciale F.L., banues në Memaliaj është vënë në pranga.

Nga hetimet paraprake, dyshohet se 41-vjeçari për motive të dobëta ka qëlluar me pushkë në ajër me qëllim kanosjen e 54-vjeçarit me iniciale A.Z. dhe 34-vjeçarit me iniciale E.Z., të afërm të njëri-tjetrit, të dy banues në fshatin Anë Vjosë. Më pas, autori i dyshuar i rastit ka fshehur armën e zjarrit në një zonë të pyllëzuar në fshatin Qesarat.

Arma e zjarrit u gjet nga shërbimet e Policisë dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me disa fishekë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

NJOFTIMI I POLICISË:

