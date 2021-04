Askush nuk e besonte nga oficerët e policisë në vendngjarje se një njeri I tyre, apo njëri nga ata, do të nxirrte armën dhe do të qellonte me të paktën 10 plumba në një terren ku kishte shumë njerëz. 6 prej plumbave janë vetëm në trupin e viktimës, mjekut psikiatër Pjerin Xhuvani.

Në vendin e ngjarjes nga ku kishte gjuajtur Papleka, kishte 10 gëzhoja.

Arbër Paplekaj sot në mëngjes ka shkuar sërish në Elbasan. Do të thotë versionin e tij për ngjarjen që është parë nga disa oficerë policie që ishin aty. Ajo që dihet me siguri, është se Arber Paplekaj e kishte armën me leje, por Leje për përdorim në banesë.

Tre furgonat me 12 persona të punësuar të Strukturës për Mbrojtjen e Votës (SMV) të krijuar nga PD, ndaluan makinën me të cilën dyshonin që shpërndaheshin para.

Kanë njoftuar policinë që ka mbërritur në vendngjarje. E ndërkohë që policia ishte aty, kanë zbritur edhe mbështetës e miq të palës tjetër.

E pikërisht kur policia po bëhej gati të shoqëronte makinën për në komisariat, Arbër Paplekaj ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar të paktën 10 plumba.

Një skenë krimi si nëpër filma. Arbër Paplekaj iku me vrap, por 11 të tjerët që mbetën në vendngjarje u shoqëruan menjëherë për në komisariat. Janë brenda në qeli për të treguar versionin e tyre të ngjarjes përpara prokurorëve.

Dy armë janë shkrehur në atë shkëmbim zjarri. Një është e Arbër Paplekajt, dhe tjetra i përket grupit tjetër.

Paplekaj, që përballet tashmë me akuzën për vrasje me dashje dhe plagosje me dashje ka versionin e vet të ngjarjes. Por krimi I rëndë që tronditi Elbasanin mesditën e djeshme në orën 14.00 në lagjen “5 Maji” ka shkaktuar panik te qytetarët.

