Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur mesditën e sotme në zonën e quajtur Bishti i Kalldrëmit në Vlorë. Nga informacionet e para mësohet se ngjarja ka ndodhur në lagjen Hajro Çakerri ku një person ende i paidentifikuar ka qëlluar me kallashnikov në drejtim të një automjeti BMW X5 me targa AB 797 CS duke lënë të plagosur një person.

Automjeti që ka qenë shënjestër e plumbave është qëlluar disa herë në pjesën e përparme të tij.

Në momentin e atentatit në makinën që ka rënë pre e sulmit kanë qenë duke udhëtuar dy persona. Njëri prej tyre ka arritur të shpëtojë, ndërsa drejtuesi i saj ndodhet në gjendje të rëndë si pasojë e plagëve që ka marrë.

Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të autorit, ndërkohë që një ekip është nisur drejt vendit të ngjarjes për të sqaruar rrethanat e plota të saj.

g.kosovari