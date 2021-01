Në lagjen “Nënë Tereza” në Lezhë në rrethana ende të paqarta, është qëlluar me armë zjarri në drejtim të makinës së një të riu.

Ngjarja ka ndodhur rreth mesnatës dhe fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar. Me armë është qëlluar makina me drejtues personin me iniciale Eduart Pica, 25 vjeç.

Nga verifikimet e bëra nga shërbimet e policisë, rezulton se nuk persona të lënduar ndonëse ende nuk dihet nëse ka pasur persona në makinë ose afër saj në momentin që është qëlluar.

Nga shërbimet e DVP Lezhë dhe Komisariatit të Policisë Lezhë janë ngritur pika kontrolli në akset rrugore dhe vijon krehja e zonës me qellim identifikimin dhe kapjen e autorëve dhe zbardhjen e kësaj ngjarjeje.

g.kosovari