Situata në Lindjen e Mesme është përshkallëzuar, mes sulmeve të Izraelit ndaj Iranit. Forcat izraelite kanë synuar infrastrukturën iraniane.

Në një intervistë në “Tirana Live” në ABC News, eksperti Fatjon Softa tha se qëllimi i sulmit nga Izraeli ishte të eliminonte bazat e Iranit.

“Ka qenë një sulm për të zvogëluar kapacitetin bërthamor duke e parë si rrezik të shtuar. Qëllimi i sulmit ishte të zvogëlonte drejtimin ushtarak dhe të godiste kapacitetet raketore. Pamë që sulmi në dy fronte, eliminoi tre figura të rëndësishme. Është goditur baza aty ku bëhet pasurimi i uraniumit”, tha ai.

Gjithashtu ai tha se edhe Irani nga ana e tij ka bëri sulme me dronë, ndërsa ka deklaruar se do të përfshihen në një luftë të gjatë që sipas Iranit mund të sulmohen dhe baza amerikane.

“Ky alarm ka ngritur në nivelin më të lartë të gatishmërisë të gjithë ushtrinë, përfshirë Turqinë dhe SHBA. Deklaratat e Trump tregojnë edhe njëherë se janë mbështetës të Izraelit”, tha ai.

Po ashtu Softa tha se sulmet kibernetike gjithashtu mund të jenë një tjetër shqetësim. Sipas ekspertit, sulmet kibernetike janë një strategji e Iranit.

“Nëse do të godasë vendet e BE, Shqipëria është një ndër vendet më të rrezikuara nga sulmet kibernetike. Në front mund të themi që Irani është i dobët, por sulmet kibernetike janë një strategji e Iranit. Nuk do të guxojnë të kenë përplasje të drejtpërdrejtë me SHBA”, tha më tej Softa.