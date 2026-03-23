“Si mundet të luftojë korrupsionin krye i korruptuari i këtij vendi?” Kjo ishte pyetja që avokati Idajet Beqiri i bëri Sali Berishës nga emisioni ‘Studio Live’ në Report TV.
Gjatë intervistës së të hënës, Beqiri vuri në dyshim legjitimitetin moral të Berishës për të udhëhequr protesta kundër korrupsionit, duke e paraqitur atë si pjesë të problemit dhe jo zgjidhjes.
“Si mundet të dalë në protestë e të luftosh korrupsionin, kur ti je krye i korruptuari i këtij vendi, që nuk ke lënë gjë pa bërë, grabitur e vjedhur. Ai është i pandehur për korrupsion. Nuk ka lezet fjala e tij kur flet për korrupsionin. Ai i Gërdecit do të flasë për korrupsion? Dogji të gjallë 300 vetë dhe 26 i la të vdekur. Si do të flasë Berisha për korrupsion me 500 milionët që i vodhi në Rrugën e Kombit. Ai u vodhi shqiptarëve 4 miliardë euro me firmat piramidale dhe i bëri rrush e kumbulla me familjen. Vrau 3000 vetë dhe 3000 të tjerë u vetëvranë nga humbja e shtëpive. Tani do luftojë Berisha korrupsionin? Është qesharake”, tha Beqiri.
Duke komentuar protestën e dhunshme të 22 marsit, Beqiri tha se ajo kishte qëllime kriminale dhe një objektiv: baltosjen e Shqipërisë në prag të anëtarësimit të saj në BE.
“Për Hamasin e Saliut ishte efikase protesta. Qëllimi i kryengritjes së armatosur është baltosja e imazhit të Shqipërisë, e cila është në prag të hyrjes në Bashkimin Europian. Ky person që shkoi në Greqi dhe bashkë me Belerin mori mësimin e duhur që Shqipëria nuk duhet të hyjë në BE dhe e deklaroi hapur edhe në mediat greke, ai po e konkretizon me këtë kryengritje që po bën në Shqipëri. Ky është qëllimi kriminal i kësaj proteste”.
Duke e çuar më tej argumentin, ai e lexon gjithë protestën si një lëvizje të dëshpëruar për mbijetesë politike, jo si reagim qytetar.
“Kemi të bëjmë me një person të dëshpëruar në maksimum. Berishën nuk e beson më njeri brenda PD-së. Nëse do ta besonin, nuk do të kishte 2000 veta në protestë dhe populli do ta përkrahte. Populli e sheh arsyen për çfarë i bën Berisha këto protesta. Ai do me çdo kusht ta lërë vendin pa opozitë reale, ka shumë frikë se do t’i hiqen ofiqet e kryetarllëkut. PD është kthyer në një parti familjare”, tha Beqiri.
Një tjetër pikë ku Beqiri u ndal gjatë intervistës me Report TV është raporti i Berishës me ndërkombëtarët. Sipas Beqirit, përpjekjet e PD-së për të marrë mbështetje jashtë vendit kanë marrë një ‘JO’ të prerë.
“I gënjeu njerëzit me Amerikën dhe u tha që ka mbështetjen e Trump dhe se ai do t’i heqë non-gratën. Ai tha se Rama do të arrestohet në Amerikë, por Rama vajti në Amerikë dhe e nderoi popullin shqiptar me mesazhet dhe takimet që pati atje. Kur Berisha pa këtë sukses dhe nuk iu hoq non-grata, ndonëse ia pagoi Chris LaCivita-s 6 milionë euro për këtë punë. Ai në fakt mori 60 milionë për këtë punë, por ia la dopio 6-ën Saliut. Ai tani hidhet sikur është pro-Gjermanisë dhe sillet sikur Gjermania po e mbështet. La flamurin amerikan dhe mori flamurin gjerman. U gënjen mendja të mendojnë se mund të shkojë Jorida në Gjermani dhe mund t’i ketë marrëdhëniet e mira me 2-3 vetë nga Bundestagu dhe ata mendojnë sikur shteti ndërtohet me marrëdhënie personale. Unë erdha mbrëmë vonë nga Brukseli. Këta të PD-së kanë vajtur dhe kanë kërkuar mbështetje për Saliun dhe ndihmë për ta fuqizuar PD-në. Mesazhi që kanë marrë ka qenë i prerë: “Zhdukni Sali Berishën, mos hajdeni kot. Është non-grata dhe kriminel, është vrasës, distancohuni prej tij dhe ejani t’ju ndihmojmë””, tha ai.
Ai e cilësoi protestën e PD-së si shumë problematike edhe për faktin se kjo parti i fut të miturit në grupet e zjarrit që sulmojnë institucionet.
“Protesta ishte vrastare. 15 policë u plagosën. Kishte tentativë vrasjeje ndaj tyre. Ai hodhi molotovë dhe bomba tek Partia Socialiste. Krimi tjetër është marrja e fëmijëve në protesta. Fëmijët largohen nga protesta, ndërsa ai i fut tek grupi i zjarrit, tek molotovët. Kjo parti po inkriminon filizat e këtij vendi. Si mund të quhet ndryshe përveç se Hamas? Populli shqiptar po e braktis Partinë Demokratike” tha ai.
Leave a Reply