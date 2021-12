Nga Brizida Gjikondi

Po të ishin të paktë në numër nuk do i shkruaja këto rrjeshta, por duke qënë se numri i tyre është i konsiderueshëm, edhe thënia e të vërtetave mbi ta sipas mendimit tim, kthehet në të domosdoshëm.

Filozofi francez Pierre-Joseph Proudhon, shprehej se “mediat janë varrezat e ideve” dhe këtë e ka thënë pa njohur disa opinionistë të mediave shqiptare.

Të cilët me dashje dhe me prapavijë interesash tejet personale, trumbetojnë dhe devijojnë me dashje gjykimin kombëtar në zgëqet më të errëta të shtrembërimit të mendimit dhe të realitetit që shqiptarët njohin më mirë se ata.

Ata janë maskilistë në mendim dhe kjo jo me konotacion gjinor, janë arrogantë, makiavelistë dhe shpesh edhe të palexuar, por njohës së vërtitjes në gojë të të vërtetave duke i pështyrë pastaj plot helm drejt opinionit publik.

Pozicionimi i tyre i skajshëm në krah të Berishës fshehur mbas kamuflimit mediatik, duke mbytur arsyen dhe të vërtetat historike që njohin mbarë shqiptarët, flet për lidhjet e tyre të nëndheshme, ekonomike, financiare me familjen Berisha.

Mbrëmë ishte kulmi i sulmit frontal i kësaj shpure, e cila të zezën e bëri të bardhë dhe përpiqej t’i mbushte mendjen shqiptarëve sikur çështja dhe lufta është ndaj Bashë dështakut dhe jo një luftë e paprinciptë e Berishës ndaj Departamentit Amerikan të Shtetit.

Presupozohet që ata që udhëheqin qytetarët drejt mendimeve dhe gjykimeve të drejta nuk duhet të kenë interesa personale dhe duhet të kenë një formim minimal sidomos në fushën e së drejtës, por kjo nuk po rezulton kështu me shumë opinioniste dhe gazetarë shqiptarë.

Ti mbushësh shqiptarët me të pavërteta sikur Kuvendi i datës 11 ishte i ligjshëm dhe profan dhe t’i thuash se edhe mësymja në selinë e PD-së, biles edhe gjoja Referendumi i datës 18 dhjetor, janë po legjitim, vërteton haptas ndikimin dhe pjesëmarrjen e tyre në këtë destabilitet djallëzor që po ju ofrohet shqiptarëve.

Basha është krijesë e Berishës, që me nuhatje instiktive mbijetese doli nga radha e tij. Kuvendi i Berishes dhe vendimet e tij janë nul, dhe gjithçka që vjen mbrapa tij sidomos po nuk u zbardh me nje vendim gjykate, nuli konfirmohet. Pa zbardhjen në vendimin e gjykatës nuk mund të vazhdohet me uzurpime godine, referendume etj. Gjykata dhe vetëm gjykata i jep rrugë zbatimit të vendimeve të Kuvendit të Berishës të datës 11, po kjo shpurë qeniesh të kapura dhe mëkatare, këto të vërteta absolute dhe ligjore nuk ju interesojnë. Këtyre ju interesojnë standardi i ulët moral kombëtar që pikërisht sëra e tyre mos të bjerë në sy dhe kaosi të jetë normalitet.

Opinionistët dhe gazetarët e pushteteve ulërasin në Shqipëri sepse qetësinë e kanë të kompromentuar, pasi siç thoshte Indro Montaneli, dija dhe arsyeja flasin, injoranca dhe mëkati bërtasin.

Për fat shqiptarët shpesh kanë qënë të heshtur dhe të drejtë në mendimet dhe vendimet e tyre, askush dhe asgjë s’mund t’ju tregojë të vërtetat që kanë hequr në kurriz, dhe Berisha është një nga barrat më të rënda që ky popull ka mbajtur për 30 vjet.

Tashmë Berisha është si një ofertë në paketë bashkë me këta zëdhënës të interesave dhe ynereve të tij. Spostimi i tij nga historia e shqiptarëve rrjedhimisht sposton dhe këta kasnecë që me pasuritë materiale mund të kenë blerë mikrofonat dhe bela vitën, por jo dinjitetin, sidomos atë profesional.