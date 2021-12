Kryeministri Edi Rama publikoi disa foto në kuadër të Konkursit për fotografinë më të bukur.

Ky postim u shoqërua me plot komente nga qytetarët, me disa që i thoshin të merrej me punë më të rëndësishme.

Njëri prej tyre i shkruan me ironi se, që kur paska nisur kryeministri të jetë prezantues konkursesh, pasi ka shumë gjëra të tejra për t’u shqetësuar.

Por edhe Rama nuk ia përton me përgjigjet e tij.

Replikat mes Ramës e komentuesit në Facebook:

Komentuesi: Që kur kryeministri është bërë prezantues konkursesh? Ka shumë e shumë gjëra të tjera për tu shqetësuar besoj

Rama: Ky është një konkurs i Vitit të Ri me të gjithë miqtë e kesaj faqeje, ndërsa për shumë gjërat e tjera mos ki asnjë merak, se nuk lë asgjë pa ndjekur unë nga detyrat e mia.

/b.h