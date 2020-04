Nga Dritan Hila

Në mesin e pandemisë, qeveria u kujtua të bëjë diçka të mirë: hoqi taksën për importin e jahteve dhe mjeteve të lundrimit për qëllim turistik. Haleluja. Më së fundi diçka me brumë që do ti japë një zhvillim cilësor turizmit shqiptar por edhe të ardhura ekonomisë.

Ka qenë pika e dobët e strategjisë sonë. Pa këtë komponent, do mbeteshim tek turisti bazik.

Nuk mungoi partia e “notarit” që e kundërshtoi këtë ligj. Nxorën Jorida Tabakun e cila nuk ka lidhje as me detin as me lundrimin madje as me notin. Argumentet ishin ato që e lanë këtë vend në bisht të fqinjëve përsa i takon mjeteve lundruese dhe infrastrukturës detare. Kur “notari” mori pushtetin në 2005-ën, dhe nxori moratoriumin e mjeteve lundruese që rrjedhimisht penalizuan edhe infrastrukturën detare, Budva, Bar dhe Kotorri ishin porte peshkatarësh. Sot një muaj ankorim ndër to, kushton 5 mijë euro e përpjetë. Pa përllogaritur përfitimet nga furnizimet me karburant, ushqime dhe shërbime. Ndaj ajo dalja e Joridës të shkaktonte nakatosje barku.

Mirëpo këto përpjekje për të mbajtur gjallë frymën e turizmit, mund të zerohen nga struktura të tjera ku njëra i bie gozhdës dhe tjetra potkoit.

Kështu përshembull drejtori i përgjithshëm i policisë ka nxjerrë një urdhër që ndalon larjen në det edhe të vendalinjve. Nuk e kam idenë a e di Ardi notin, por duhet të pyesë policinë e cila ja shpjegon që ata që lahen tani, janë profesionistë që numërohen me gishtat e dorës.

Gjithashtu pas 40 e kusur ditësh izolim, qenia njerëzore ka nevojë për rrezet e diellit që i formojnë vitaminën D në trup, e cila është aktorja kryesore e imunitetit. Ndaj duhet të fillojë lirimin inteligjent të masave shtrënguese dhe jo të ndalojë larjen e njerëzve se nuk janë skafe hashashi.

Nderkohë duhet të fillojnë që të përcaktojnë rregullat e distancimit në plazhe dhe mes çadrave dhe shtretërve. Kjo punë duhet bërë brenda javës që po hyjmë. Në Greqi ne 1 maj hapet sezoni dhe strukturat janë gati. Në Itali lejohet frekuentimi i plazheve dhe kanë dalë udhëzimet sesi do të operohet këtë vit.

Unë jam në Vlorë dhe që nga komshiu im, italiani Paolo që ka marrë me qera lokalin dhe plazhin përballë, ashtu dhe gjithë zona e Zvernecit e cila do një ndërhyrje voluminoze për shkak të shisheve dhe plehrave që kanë hedhur vlonjatët gjatë vitit në det dhe ai i ka nxjerrë në këtë vijë ranore, po presin daljen e udhëzimeve sesi do aplikohet frekuentimi këtë vit.

Njesoj të bllokuar janë në gjithë vijën bregdetare. Të gjithë shprehen se vonesa qoftë edhe një ditë pas kësaj jave, dhe ca më keq mungesa e koordinimit mes dikastereve, mund të sjellë dështimin e një sezoni i cili edhe kështu ka probleme.

Në kushtet kur turizmi është e vetmja limfë vitale që mund ti vijë një ekonomie të bllokuar, i gjithë roli lider në këtë operacion kompleks i takon Ministrisë së Turizmit e cila ka dhe ndjeshmëritë e problematikës. Policia dhe shëndetësia duhet të jenë ndihmësit dhe këshilltarët e saj. Është prova jonë e parë sesi do ti përshtatemi kësaj pandemie që nuk do të jetë e shkurtër. Është mundësia jonë që te rishpikim veten. Është një shans që edhe administrata mos ti bjerë njeri gozhdës e tjetri patkoit me përfundim që kali ekonomisë të ngordhë nga paaftësia e mballomatarëve./dritare.net