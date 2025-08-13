Vatrat e zjarrit në Shqipëri prej javësh po sfidojnë autoritetet dhe banorët e vendit, për shkak të agresivitetit me të cilin po përhapen nga veriu në jug.
Sistemi Europian i Informimit mbi Zjarret (EFFIS), ku Shqipëria kontribuon me të dhënat e veta, parashikon që rreziku nga zjarret do të mbetet i lartë dhe shumë i lartë deri në fund të javës tjetër.
Prej 1 gushtit, kur vatrat ishin të limituara, dhe deri këtë të mërkurë (13 gusht) llogaritet që mbi 17.520 hektarë tokë shqiptare është djegur.
Dëmet më të mëdha në hapësira, bimësi dhe pyje janë të përqendruara në qarkun e Vlorës. Mbi 11.540 hektarë raportohet të jenë përshkuar nga zjarret në qarkun jugor. Zjarrfikësit, me ndihmë nga toka dhe ajri, vazhdojnë të përballen me vatra aktive në zonat e nxehta të këtyre ditëve, si Delvina dhe Finiqi.
Në Qarkun e Elbasanit raportohet se zjarret kanë lëvizur në një sipërfaqe mbi 2.410 hektarë, duke krijuar një ditë më parë një gjendje alarmante për qytetin e Gramshit, ku u raportua edhe viktima e parë e këtij viti si pasojë e zjarreve.
Situata kritike e disa ditëve më parë në qarkun e Beratit detyroi evakuimin e banorëve në disa zona të Poliçanit. Mësohet se qarkut i është shkaktuar një dëm prej mbi 1.770 hektarësh toka e pyje të djegura deri në datën 13 gusht.
Pasojat nga zjarret kanë qenë të prekshme edhe në qarqet e tjera. Sipas EFFIS-it:
- Shkodra, rreth 820 hektarë sipërfaqe e djegur në datat 1–13 gusht
- Dibra, mbi 360 ha
- Gjirokastra, rreth 280 ha
- Fieri, mbi 90 ha
- Korca, rreth 85 ha
- Tirana, mbi 70 ha
- Kukesi, mbi 70 ha
Deri ditën e diel (17 gusht), Sistemi Europian i Informimit mbi Zjarret parashikon se zjarret në Shqipëri do të mbeten prezente dhe me forca të përqendruara kryesisht në qendër dhe në veri të vendit, në qarqet e Shkodrës dhe Elbasanit.
Leave a Reply