Myslim Murrizi këmbëngul për hetimin e aferës korruptive “Bankers”, e cila, sipas tij, është një ndër më të mëdhatë në vend.
Ai ka nxjerrë edhe emrat e disa politikanëve që kanë përfituar miliona euro, duke përfshirë Eduard Halimin.
Murrizi thotë se PD është e kapur vetë në këtë aferë, ndaj dhe nuk flet.
“Prej 21 vitesh nga viti 2004 ky tren ngarkohet 3 her ne dite me nafte nga nentoka shqiptare dhe udheton nga Ballshi per ne Vlore duke grabitur rreth 15 miliard euro pasuri shqiptaresh pa paguar kokerr leku tatim fitimi ne arken e shtetit.
Prej 21 vitesh qent, haletë, zagaret dhe felliqesirat politike qe ju shqiptarë votoni çdo 4 vjet vjedhin se bashku qindra miliona euro pasuri tuajën dhe ju e bleni naften e benzinen me shtrenjte se te gjith vendet e tjera te rajonit e Europes.
Vetem 3 mender studio ligjore kane mare si “ peshqesh” per 5-6 vite 13,4 milion euro nga viti 2019 kur PD shiti jo dogji mandatet.
Alket Hyseni ish deputet i PS dhe ish drejtor i pastrimit te parave ne vitet 2016-2017 ne qeverinë Rama ka mare 6 milion euro nga viti 2018-2025.
Studio e Eduart Halimit, ish- minister dhe ish- deputet i PD ka mare 2.7 milion euro nga shkurti 2019 deri ne qershor 2025 me 2 punonjes te punesuar dhe 720 mij euro i ka mar 4 ditë pasi PD dogji mandatet, pra date 23 shkurt.
Studio e avokat Besnik Çerekja me gjithë bashkeshorten qe perdoret si nga PS dhe nga PD si sekser ligjor per pazare te pista kanë marre 4.4 milion euro nga viti 2020 deri ne qershor 2025.
Per çudi ne 21 vjet asnje hale-deputet nuk ka folur dhe nuk flet asnje fjale per kete super vjedhje, por 4-5 dite ne gusht i shoh qe qajne me lot e me qurre here per hotelet e her per TV e Z Irfan Hysenbelliu edhe pse vete pronari nuk del ne proteste se ka lene tufen e peshtire te lehesve me pages si qentë per kocka.
Kanadeze, amerikanë dhe kinez si ÇUF XHUF XING PINGU kane mare rroga nga 1-2-3 milion euro ne vit dhe sipas pergjimeve telefonike XHUF XING PING QINGU kishte edhe kerkesa per zonjat dhe zonjushat qe punonin tek BANKERS PETROL-HAJDUT qe te visheshin sipas gustovo te tij her me fund her me fustane e her me pantallona, por gjithë heret pa brek sepse keshtu i pelqente kinezit XING XING MUT PING XHUNG.
Ooooo deputetët të PD dhe funksionarë politik të PD.
A keni kellqe te belbezoni nje fjale per vjedhjen me te madhe te shekullit?????
Se deputetetë dhe funksionaret e PS edhe po te duan nuk jua mban se ju dhjet ne goje Rama.
Por edhe juve nese do ta hapni gojen si laraska ne oborr te ish- kombinatit te autotraktoreve apo tek mali i robit ne Golem do ju dhjesin ne goje shqiptaret siç ju kane dhjerë me vote ne kuti prej vitit 2013 por ju ju duket era e te dhjerit si ere parfumi”, shkruan ai.
