Gjatë një takimi mes Komisionit Europian dhe presidencës irlandeze të Këshillit të BE-së, më 3 korrik, nuk pati njoftime konkrete, por u shënuan momente tensioni për shkak të pyetjeve mbi situatën në Gaza dhe Bregun Perëndimor.
Një gazetare irlandeze e pyeti drejtpërdrejt presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pse BE-ja po vonon me masa konkrete, përfshirë edhe sanksionet.
Ajo gjithashtu dënoi zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor, duke i quajtur “të papranueshme” dhe dhunën e lidhur me to “të neveritshme”.
Megjithatë, kur u pyet për masa konkrete, ajo tha se Komisioni do të paraqesë së shpejti disa opsione, por vendimet përfundimtare i takojnë shteteve anëtare të BE-së.
Sipas saj, Komisioni kishte propozuar që 10 muaj më parë pezullimin e disa privilegjeve tregtare në marrëveshjen BE-Izrael, por kjo ende nuk është miratuar nga vendet anëtare. Von der Leyen theksoi se përgjegjësia për veprimet e ardhshme u takon qeverive të BE-së, jo vetëm Komisionit.
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