Kryeministri Edi Rama i është drejtuar sot opinionit publik me një video LIVE ku ka sqaruar emisionet e transmetuara nga RAI3. Shefi i mazhorancës nuk harroi të përmendte edhe Arben Ahmetajn, që i shërbeu ‘investigmit’ italian përmes akuzave ndaj qeverisë. Rama e cilësoi Ahmetajn si një të arratisur nga drejtësia, i padenjë për t’u pyetur.

“Ata than që nuk e kishin me popullin shqiptar, por dëmin ia bënë Shqipërisë. Ata e kishin me qeverinë e tyre, por kur fusin në valle dhe qeverinë tonë, duke marrë autobote me llum nga kanalet politike nga këtu, duke thënë Shqipëria është narkotshtet, shkelin mbi të vërtetën dhe nderin tonë.

Bashkëpunimi me një grup shqiptarësh që nuk kanë atdhe, që nuk bindin dot popullin kEtu, RAI3 dha dy shfaqje të neveritshme.

Një kriminel italian, një opinionist veteran, ndërkohë që u trajtuan si personazh negativ deri te personalitet të politikës apo lloj lloj individësh duke hedhur baltë akuza dyshime. Pa asnjë lloj fakti. Shfaqja që dukej si tiktaku, nuk ka asgjë tjetër veçse jashtë nxjerrjes se ujërave politike non grata”-u shpreh Rama.

Ndërkohë kryeministri shtoi se gazetarët italianë shkelën mbi dinjitetin kombëtar. Ai apeloi që qytetarët t’i refuzojnë të tilla shfaqje. Rama tha se gazetarët e RAI3 u furnizua me autobote llumi nga kanalet e politikës në Tiranë, referuar kështu Sali Berishës dhe Rithemelimit.

“Shqipërisë nuk ia përcakton dot të ardhmen askush tjetër, përveç nesh” – tha kryeministri sot.

VIDEOMESAZHI I PLOTË: