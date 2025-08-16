Putini flet pas takimit me Trump: Vizita në Alaskë ishte e dobishme dhe në kohën e duhur!

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka bërë komentet e tij të para rreth takimit që mbajti me Trump në Alaskë
Pas kthimit në Rusi presidenti rus tha se diskutoi shkaqet e krizës në Ukrainë me homologun e tij amerikan.
Vladimir Putin deklaroi se vizita e tij në Alaska ishte “e dobishme dhe në kohën e duhur”.
“Patëm mundësinë, të cilën e shfrytëzuam, për të folur për shkaqet që shkaktuan krizën. Është pikërisht eliminimi i këtyre shkaqeve të thella që duhet të formojnë bazën e zgjidhjes”, tha Putin.
Udhëheqësi rus deklaroi gjithashtu se biseda që pati me Donald Trump ishte “e sinqertë dhe thelbësore”.
