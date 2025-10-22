Rusia tregon forcën duke kryer një stërvitje të madhe që përfshinte armë bërthamore, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara njoftuan një vonesë në planet për një samit të dytë midis presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump. Kremlini publikoi një video që tregonte Gjeneralin Valery Gerasimov, kreun e Shtabit të Përgjithshëm, duke i raportuar Putinit mbi stërvitjet. Ato përfshinin lëshime praktike të raketave balistike ndërkontinentale, të cilat janë të afta të godasin Shtetet e Bashkuara.
Kremlini njoftoi të mërkurën se një raketë balistike ndërkontinentale Yars u lançua nga vendi i lëshimit Plesetsk në Rusinë veriperëndimore si pjesë e manovrave.
Përveç kësaj, një tjetër raketë balistike ndërkontinentale u testua nga një nëndetëse në Detin Barents. Në ushtrime morën pjesë edhe bombardues strategjikë Tu-95, që qëllonin raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi. Kremlini tha se stërvitja ishte hartuar për të testuar aftësitë e strukturave të komandës ushtarake. Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Valery Gerasimov i tha Putinit nëpërmjet një lidhjeje video se stërvitjet kishin për qëllim të simulonin “procedurat për autorizimin e përdorimit të armëve bërthamore”. Presidenti theksoi se manovrat ishin planifikuar paraprakisht.
Në momente kyçe të luftës në Ukrainë, Putin ka lëshuar shpesh kujtesa për fuqinë bërthamore të Rusisë si një sinjal paralajmërues për Kievin dhe aleatët e saj në Perëndim. NATO gjithashtu ka kryer ushtrime parandaluese bërthamore këtë muaj. Putin dhe Trump folën javën e kaluar dhe ranë dakord të mbanin një samit në Hungari që Kremlini tha se mund të zhvillohej brenda disa javësh.
Por pas një telefonate të hënën midis diplomatëve më të lartë të të dy vendeve, Shtëpia e Bardhë tha të nesërmen se Trump nuk kishte plane për t’u takuar me Putinin “në të ardhmen e afërt”. Trump tha se nuk donte të kishte një takim të çuar dëm – diçka që Moska gjithashtu thotë se dëshiron ta shmangë.
Leave a Reply