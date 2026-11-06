Presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi të premten se raundi i ardhshëm i bisedimeve trepalëshe mes Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës për luftën që vijon pritet të nisë të martën e ardhshme në Abu Dhabi, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve TASS.
Gjatë një takimi me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Putin tha se kishte ftuar përfaqësuesit e delegacionit rus që do të udhëtojnë drejt Abu Dhabit, kryeqytetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, për të marrë pjesë në bisedime.
“Duke qenë se negociatat pritet të zhvillohen të martën, kam ftuar kolegët që do të marrin pjesë në këto bisedime”, deklaroi Putin, sipas agjencisë ruse të lajmeve RIA Novosti.
Mediat shtetërore ruse raportuan se bisedimet do të zgjasin dy ditë.
I dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff, kishte deklaruar më herët se palët synojnë të diskutojnë garancitë e sigurisë, uljen e tensioneve, çështjet humanitare dhe hapat e mëtejshëm drejt arritjes së një zgjidhjeje paqësore.
Edhe Kremlini ka konfirmuar pjesëmarrjen e delegacionit rus në negociata.
Delegacioni rus në bisedimet e Abu Dhabit do të drejtohet nga Vladimir Medinsky, këshilltar i presidentit Putin.
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