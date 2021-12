Shqetësimet po rriten në Evropë dhe Uashington lidhur me lëvizjet e presidentit rus që sjellin konflikt dhe fërkime në tabelën diplomatike të shahut mes mesazheve të rrepta nga Perëndimi dhe vendosja e sanksioneve është në krye të listës së opsioneve.

Pas paralajmërimeve të NATO-s dhe BE-së drejtuar Moskës për pasoja masive në rast të praktikave armiqësore, imazhet satelitore kapin atë që i frikësohet Perëndimit. Synimet ekspansioniste të Rusisë kundër Ukrainës. Imazhet tregojnë Putinin duke lëvizur qindra tanke dhe automjete ushtarake në kufirin me Ukrainën, duke ngritur termometrin.

Të dhënat nga 13 dhjetori treguan se qindra automjete ushtarake të Moskës ishin të përqendruara në Krime, e cila është 110 milje nga kufiri ukrainas. Më 7 tetor, pamjet satelitore treguan se zona gjeografike përkatëse kishte gjysmën e tankeve në krahasim me disa ditë më parë, gjë që dëshmon, sipas mediave të huaja, se Kremlini po zbaton axhendën e tij pavarësisht bisedimeve për sigurinë me SHBA-në .

Rusia ka mobilizuar trupa në kufirin e saj me Ukrainën që nga tetori, pas një ashpërsimi të tensioneve me Kievin. Bashkimi Evropian dhe NATO ripërsëritën mbështetjen e tyre për Ukrainën 24 orë më parë , e cila kërcënohet nga një ngritje ushtarake e Rusisë, një vend fqinj me të cilin është në konflikt që nga viti 2014.

Të martën, presidenti rus Vladimir Putin kishte mprehur tonin e tij, duke bërë thirrje për një “përgjigje ushtarake dhe teknike” nëse kundërshtarët e tij perëndimorë nuk i jepnin fund politikave të tyre kërcënuese. Në një gjest që shkel natyrën përgjithësisht konfidenciale të bisedimeve diplomatike, Rusia ka paraqitur dy projekt-traktate për të ndaluar çdo zgjerim të NATO-s, veçanërisht në Ukrainë, dhe për t’i dhënë fund aktivitetit ushtarak perëndimor pranë kufirit rus.

g.kosovari