“Ata thonë se ne e filluam luftën, duke harruar se ata vetë e filluan luftën në vitin 2014, kur filluan të përdorin tanke dhe aeroplanë kundër popullsisë civile të Donbasit. Atëherë filloi lufta dhe ne po bëjmë gjithçka për ta ndaluar atë”, tha Putin gjatë një takimi me punonjësit e ndërmarrjeve të industrisë bërthamore ruse. Duke iu referuar takimit të tij në Alaska me Donald Trump, Putin tha se “patëm një takim shumë pozitiv, kuptimplotë dhe të sinqertë” me Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
