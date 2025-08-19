Presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar zhvillimin e një takimi dypalësh me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Moskë, gjatë një telefonate me presidentin amerikan Donald Trump, raportoi agjencia franceze e lajmeve AFP, duke cituar dy burime të afërta me situatën.
Sipas njërit prej burimeve, “Putin përmendi Moskën” si vendin e mundshëm të takimit gjatë telefonatës së zhvilluar të hënën. Në atë kohë, Zelensky ndodhej në Shtëpinë e Bardhë, në një takim të përbashkët me udhëheqës evropianë.
Gjithashtu sipas të njëjtit burim, Zelensky u përgjigj me ‘jo’, duke e refuzuar propozimin e homologut rus.
Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm për diplomacinë ndërkombëtare, ndërsa Perëndimi po shqyrton skenarë për sigurinë e Ukrainës pas luftës dhe mundësinë e një marrëveshjeje për paqe.
