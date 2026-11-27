Deklaratat e tij u bënë gjatë një ceremonie të ngritjes së flamurit në nëndetësen bërthamore “Perm”, e cila është bërë nëndetësja e parë e pajisur me raketa hipersonike Zircon, sipas agjencisë ruse të lajmeve RIA, duke cituar Kremlinin.
Putin theksoi rëndësinë e zhvillimit të kapaciteteve detare të vendit, ndërsa ceremonia shënon një tjetër hap në përpjekjet e Moskës për të forcuar fuqinë e saj ushtarake në det.
Nëndetësja “Perm”, e pajisur me teknologjinë e raketave hipersonike Zircon, konsiderohet një element i rëndësishëm në modernizimin e arsenalit detar rus.
Russia’s new Yasen-M nuclear submarine Perm joins the Pacific Fleet: Putin
The submarine can carry cruise missiles and Zircon hypersonic missiles, the Russian president said. https://t.co/XMVI4b7szh
— Sputnik India (@Sputnik_India) November 27, 2026
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