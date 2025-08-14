Thursday, August 14, 2025
Putin përgatitet për takimin në Alaskë: Trump po bën përpjekje të sinqerta

by B K
14/08/2025 15:30
Presidenti rus Vladimir Putin ka zhvilluar një takim me zyrtarët e lartë, për t’u përgatitur për samitin që do të mbajë në Alaskë të premten me homologun e tij amerikan Donald Trump.

Agjecia e lajmeve ruse Tass, raporton se pas këtij takimi, Putin deklaroi se administrata amerikane po bën “përpjekje të sinqerta” për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë.

Presidenti rus gjithashtu ka sugjeruar se Moska dhe Uashingtoni mund të arrijnë një marrëveshje për kontrollin e armëve bërthamore, e cila mund të forcojë paqen.

Sipas Putinit, marrëveshjet mbi Ukrainën duhet të formojnë kushte afatgjata për paqe midis dy vendeve dhe në Evropë.

“Në botë në tërësi, nëse arrijmë marrëveshje në sferën e kontrollit të armëve strategjike sulmuese deri në fazat e ardhshme (të negociatave)”, tha Putin përpara takimit me Trump.

Takimi në Alaskë mes dy presidentëve do të hapet me një bisedë kokë më kokë, ku përveç dy liderëve do të jenë të pranishëm vetëm përkthyesit. Kështu ka deklaruar gjatë një konference për shtyp ndihmësi i presidentit rus, Jurij Ushakov.

Sipas tij, tema kryesore e samitit do të jetë zgjidhja e krizës në Ukrainë, por ata do të prekin edhe çështje të tjera.

Temat e tjera:

-Siguria globale

-Çështje ndërkombëtare dhe rajonale aktuale

-Bashkëpunimi ekonomik dypalësh: “Ky bashkëpunim ka një potencial të madh që për fat të keq ende nuk është shfrytëzuar”.

