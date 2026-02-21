Vladimir Putin u ka dhënë shërbimeve të sigurisë të Rusisë kompetencat për të mbyllur internetin brenda vendit. Sipas masave të reja, të nënshkruara në ligj të premten, ofruesit e internetit do të detyrohen të ndërpresin aksesin në web dhe do të mbrohen nga përgjegjësia për mbyllje të tilla.
Lëvizja do t’i lejojë Putinit personalisht të vendosë se kur duhet të çaktivizohen komunikimet online në vend ose në një rajon specifik, pa pasur nevojë të japë një arsye.
The Telegraph shkruan se ligji do të mbulojë territoret e pushtuara të Ukrainës si dhe Rusinë. Projektligji u prezantua në fund të vitit të kaluar, kur u argumentua se do të ndihmonte për të mbrojtur qytetarët dhe shtetin nga kërcënimet e sigurisë. Kjo duke mbrojtur kompanitë e telekomunikacionit nga hakmarrjet ligjore.
Ivan Lebedev, zëvendësministri rus i zhvillimit dixhital, tha se projektligji do të mbetet qëllimisht i paqartë se cilat shërbime mund të ndërpriten, në mënyrë që të ngatërrojë “armiqtë” e Rusisë.
Ndërprerjet e internetit celular janë bërë normë në të gjithë vendin dhe territoret e pushtuara të Ukrainës. Autoritetet kanë thënë se ato janë të nevojshme për të shmangur sulmet nga dronët ukrainas, të cilët mund të shfrytëzojnë sinjalet e të dhënave ruse për lundrim.
