Filmi i shumëpritur i Olivier Assayas, “Magjistari i Kremlinit”, do të ketë premierën e tij të dielën, më 31 gusht, në Festivalin e 82-të të Filmit në Venecia.
Në kast përfshihen Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis dhe Tom Sturridge, ndërsa Jude Law, dy herë i nominuar për Oscar, luan Vladimir Putinin.
Fotografia e parë zyrtare e Law si Putin ka shkaktuar sensacion në internet për ngjashmërinë e jashtëzakonshme me udhëheqësin rus.
Filmi, i shkruar nga Assayas dhe Emmanuelle Carrère, bazohet në romanin më të shitur të Giuliano da Empoli dhe rrëfen ngjitjen në pushtet të Putinit në Rusi, që nga fillimi i viteve 1990, në periudhën post-sovjetike.
Assayas ka deklaruar për Variety se filmin e sheh si një retrospektivë historike, që tregon me saktësi rrugëtimin e Putin, i cili nuk është treguar më parë me të njëjtën qartësi si në libër.
Regjisori zbuloi gjithashtu se realizimi i filmit ishte sfidues, pasi xhirimet nuk mund të bëheshin në Rusi për shkak të aksesit të kufizuar në disa zona.
Si përfundim, filmi është xhiruar tërësisht në Letoni.
