Sipas CNN, fjalët e fundit të presidentit rus Vladimir Putin në samitin e Alaskës u thanë me një buzëqeshje, në një shpërthim të pazakontë të anglishtes.
“Dhe herën tjetër në Moskë,” tha Putin – pa pasur nevojë për përkthim – si përgjigje ndaj presidentit amerikan Donald Trump, i cili sugjeroi se do të takoheshin shumë shpejt.
Putini njihet për komentet e shkurtra dhe mirësjelljet e rastësishme në gjuhë të huaja. Ai gjithashtu tha “thank you so much” në anglisht në fund të samitit me Trump, i cili përfundoi pa një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Megjithatë, zakonisht udhëheqësi rus – ish-oficer i inteligjencës në shërbimin e sigurisë së Bashkimit Sovjetik, KGB – përdor përkthyes për të shmangur të folurin në anglisht gjatë bisedimeve diplomatike.
Putini është folës i rrjedhshëm i gjermanishtes. Gjatë kohës që ishte oficer i KGB-së gjatë Luftës së Ftohtë, ai ishte i vendosur në Dresden, në atë kohë pjesë e Gjermanisë Lindore. Putin dhe ish-kancelarja gjermane Angela Merkel komunikonin shpesh në gjermanisht gjatë takimeve të tyre. Ai gjithashtu flet mirë anglisht, sipas vetë Kremlinit.
Në maj, kur të dy udhëheqësit folën në telefon, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se Putini ishte në gjendje të kuptonte se çfarë po thoshte Trump përpara se përkthyesi t’i jepte përkthimin, sipas mediave shtetërore ruse TASS. Kjo tregon se ai ka të ngjarë ta ketë kuptuar homologun e tij amerikan, kur udhëtuan së bashku për një kohë të shkurtër në limuzinën presidenciale të Trump pas mbërritjes në Alaskë.
Që në vitin 2017, Kremlini kishte thënë se Putini e kupton anglishten “pothuajse plotësisht” dhe madje korrigjon përkthyesit e tij, sipas gazetës ruse Izvestia.
Sipas Peskov, kur Putini është “në lëvizje”, ai “shumicën e rasteve flet anglisht, por kur zhvillohen negociata ose takime zyrtare, natyrisht që komunikon përmes përkthyesve”. Peskov shtoi se vetë ka përkthyer në nivelet më të larta dhe e di mirë stresin që kjo punë sjell.
Përdorimi i përkthyesve në takime të nivelit të lartë u jep gjithashtu udhëheqësve hapësirë për manovrim. Për shembull, përpara bisedimeve me Trump, Putini duket se nuk kuptoi – ose nuk dëgjoi – pyetjet e pakëndshme në anglisht të bëra nga gazetarët për luftën, të cilave nuk iu përgjigj, duke bërë shprehje të habitura. Kur u pyet nëse do të “ndalonte vrasjen e civilëve”, ai duket se bëri një gjest që tregonte se nuk e dëgjoi pyetjen.
Ka mjaft shembuj të udhëheqësit rus duke treguar aftësitë e tij gjuhësore jashtë sallave të negociatave. Në vitin 2008, ai dha një intervistë ekskluzive për CNN mbi konfliktin në Gjeorgji, ku foli pjesërisht në anglisht. Në vitin 2013, ai mbajti një deklaratë relativisht të gjatë në anglisht në kamera për të shpallur kandidaturën e Rusisë për të pritur Ekspozitën Botërore 2020 në qytetin qendror të Jekaterinburgut, duke e quajtur “një projekt kombëtar prioritar”.
Në ndoshta shfaqjen më të famshme të aftësive të tij në anglisht, në vitin 2010 ai këndoi këngën “Blueberry Hill” në një gala bamirësie në Shën Petersburg, megjithëse hasi vështirësi me disa fjalë. Në publik ishin disa yje të Hollivudit, përfshirë Kevin Costner, Goldie Hawn dhe Kurt Russell.
Gjatë një videokonference këtë vit, Putini iu përgjigj rrjedhshëm në gjermanisht një qytetari gjerman që kërkonte shtetësinë ruse. Pasi kaloi në gjermanisht, ai bëri biseda të lehta për kohën kur jetonte në Gjermaninë Lindore, duke shkaktuar të qeshura mes zyrtarëve të tjerë në takim.
Të premten, Trump iu përgjigj menjëherë ftesës në anglisht të Putinit për një raund tjetër takimesh në Moskë, duke thënë: “Oh, kjo është interesante. Nuk e di, do të më kritikojnë pak për këtë, por e shoh si të mundshme. Faleminderit shumë, Vladimir.”
