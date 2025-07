Presidenti rus Vladimir Putin konfirmon pas atij amerikan se do të zhvillojë sot një bisedë telefonike me Donald Trump.

Ai nuk saktësoi se për çfarë do të flasë ekzaktësisht me Trump, por telefonata do të vijë një ditë pasi Shtëpia e Bardhë konfirmoi se ndihma ushtarake amerikane ndaj Ukrainës do të pezullohet pjesërisht, gjë të cilën Moska e ka përshëndetur pasi sipas saj, afron më shumë fundin e luftës.

Komunikimi i fundit mes dy Presidentëve ndodhi në muajin Maj në një telefonatë që zgjati rreth një orë.