Pak ditë para vizitës së Vladimir Putin në Pekin, Kina dërgoi një sinjal sfidues ndaj Europës dhe Shteteve të Bashkuara. Anija “Arctic Mulan LNG”, e ngarkuar me gaz të lëngshëm nga Arktiku rus, mbërriti në terminalin e Beihai, në Guangxi. Ishte furnizimi i parë drejt Kinës nga gjiganti rus Novatek, i sanksionuar nga vendet perëndimore. Mesazhi i Xi Jinping ishte i qartë: Pekini nuk ndalet nga sanksionet dhe do të bashkëpunojë me Moskën sipas interesave të veta.
Ndërkohë në Uashington, grupi i punës i Komisionit Europian zhvilloi takime me administratën e Donald Trump. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, paralajmëroi se SHBA-të janë gati të rrisë presionin ekonomik ndaj Rusisë, por kërkoi që edhe Europa të veprojë në të njëjtin drejtim.
Trump prej ditësh akuzon BE-në se ende financon Moskën përmes blerjes së naftës dhe gazit rus. Vetëm në korrik, sipas një raporti të qendrës Crea në Helsinki, kompanitë europiane i paguan prodhuesve rusë mbi 1,1 miliardë euro për gaz, naftë dhe karburante. Pjesa më e madhe e këtyre pagesave vinte nga Hungaria e Viktor Orbán dhe Sllovakia e Robert Fico, të lidhura ende me tubacionet sovjetike, si dhe nga rigazifikatori i Dunkerque në Francën e Veriut që furnizon industrinë gjermane.
Megjithatë, roli i Europës në tregun energjetik rus ka rënë ndjeshëm: në vitin 2025, BE absorbon vetëm 6% të eksportit të naftës ruse. Në kontrast, Kina është bërë partneri më i madh energjetik i Moskës, duke blerë 47% të naftës, 44% të qymyrit dhe 30% të gazit të tubacioneve që Rusia ka eksportuar që nga nisja e luftës në Ukrainë. Pa këto blerje, financimi i makinerisë së luftës së Kremlinit do të ishte i pamundur. Por Pekini po përdor këtë varësi për të diktuar çmime shumë më të ulëta.
Gazprom shpalli marrëveshjen për gazsjellësin “Power of Siberia 2” gjatë vizitës së fundit të Putinit, por pala kineze nuk e ka konfirmuar ende, duke pritur kushte edhe më të favorshme. Edhe për naftën, Kina po detyron Moskën të ofrojë zbritje të ndjeshme, gjë që ka çuar në rënie me 8% të vlerës së eksporteve ruse drejt saj këtë vit.
Si pasojë, të ardhurat e Rusisë nga nafta dhe gazi janë ulur me rreth 35% krahasuar me një vit më parë. Kremlini po detyrohet të përdorë rezervat e kufizuara të fondit sovran për të financuar luftën. SHBA dhe BE po diskutojnë masa të tjera për të frenuar burimet financiare të Moskës. Europa kërkon prej kohësh që çmimi tavan për shitjet e naftës ruse të ulet në 45 dollarë për fuçi, një kompromis që mund të bëhet pjesë e marrëveshjeve të reja me administratën Trump.
