Pas më shumë se tre vitesh nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, duket se po afrohet mundësia për një takim mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump.
Vizita e fundit në Moskë e të dërguarit të Trump-it, Steve Witkoff, duket se ka përshpejtuar ndjeshëm këtë proces. Pas deklaratës optimiste të Trump-it për suksesin e misionit dhe gatishmërinë për t’u takuar me Putinin dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në ditët në vijim, Kremlini ka konfirmuar se një takim mes Putinit dhe Trump është në agjendë, edhe pse një datë ende nuk është caktuar.
Moska shprehu kënaqësi për bisedën tre-orëshe midis Putinit dhe Witkoff-it, të cilën e cilësoi si “konstruktive dhe konkrete”, duke shtuar se është arritur një marrëveshje parimore për një takim dypalësh në ditët e ardhshme.
Corriere Della Sera shkruan se si vend i mundshëm për takimin po përmenden Emiratet e Bashkuara Arabe, pas një bisede të Putinit me sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Ndërkohë, Putin mbetet i rezervuar për një takim me Zelenskyn, duke thënë se nuk është kundër në parim, por se ende nuk janë krijuar kushtet e nevojshme.
Mediat amerikane raportojnë se një nga kushtet e Trump-it për takimin me Putinin është pranimi i një dialogu të drejtpërdrejtë edhe me Zelenskyn. Presidenti ukrainas, në komunikim me liderët evropianë dhe sekretarin e ri të NATO-s, Mark Rutte, tha se Evropa duhet të luajë një rol aktiv në paqe dhe se Ukraina është gati për një armëpushim të vërtetë, por se nga Moska ende mungon një përgjigje e qartë.
