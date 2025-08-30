Shtëpia e Bardhë ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit francez Emmanuel Macron i cili tha se presidenti rus Vladimir Putin do të mashtronte presidentin amerikan Donald Trump nëse nuk angazhohet deri të hënën për bisedime me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, për të diskutuar mbi përfundimin e luftës në Ukrainë.
“Nëse kjo nuk ndodh deri të hënën, afati i caktuar nga presidenti Trump, kjo do të thotë se presidenti Putin ka mashtruar sërish presidentin Trump,” tha Macron, duke iu referuar afatit të vendosur nga Trump për një takim dypalësh mes Putinit dhe Zelenskyt.
Në përgjigje të komenteve të Macron, Stephen Miller, zëvendësshefi i stafit të Trump, hodhi poshtë sugjerimin se Putin mund të mashtrojë presidentin amerikan.
I pyetur nga një gazetar jashtë Shtëpisë së Bardhë të premten, nëse deklarata e Macronit ishte e vërtetë, Miller u përgjigj: “Një pyetje absurde. Presidenti Trump ka arritur shtatë marrëveshje paqeje në shtatë muaj. Asnjë president në histori nuk ka bërë më shumë për të çuar përpara kauzën e paqes. Ai është nominuar nga disa liderë botërorë për Çmimin Nobel për Paqe.”
Miller shtoi se Trump “po punon me vendosmëri për të ndalur vrasjet në Ukrainë,” duke theksuar përpjekjet e presidentit për të ndërmjetësuar një zgjidhje.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky rikujtoi afatin e Trump gjatë një deklarate të premten, duke vënë në dukje se Trump kishte dhënë një afat prej një deri në dy javë për Putinin për të rënë dakord për një takim dypalësh.
“Dy javë do të jenë të hënën. Dhe ne do t’ua rikujtojmë të gjithëve,” tha Zelensky, duke sinjalizuar gatishmërinë e tij për bisedime direkte me Putinin, por duke theksuar nevojën për garanci të forta sigurie për Ukrainën.
Zelensky ka qenë i vendosur se çdo marrëveshje paqeje duhet të respektojë integritetin territorial të Ukrainës dhe të përfshijë garanci sigurie të ngjashme me ato të Nenit 5 të NATO-s.
Macron, i cili ka qenë një mbështetës i fortë i Ukrainës që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt 2022, shprehu dyshime për gatishmërinë e Putinit për të negociuar sinqerisht, duke e quajtur atë “një grabitqar në portat tona” në një intervistë të mëparshme për transmetuesin francez LCI.
