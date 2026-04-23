Kubanezët këtë javë kanë nisur të ndiejnë përfitimet e një dërgese të fundit prej 100,000 tonësh metrikë nafte nga Rusia, një ndihmë e përkohshme për vendin që vuan nga mungesa e energjisë dhe dërgesa e parë e madhe e naftës në ishull që kur Shtetet e Bashkuara ndërprenë furnizimet me karburant në fillim të këtij viti.
Anija cisternë me flamur rus Anatoly Kolodkin shkarkoi rreth 700,000 fuçi naftë bruto ruse në fund të marsit në Gjirin e Matanzas në Kubë, duke sfiduar bllokadën amerikane. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump tha se lejoi dërgesën për arsye “humanitare”.
Nafta e sapoardhur, e përpunuar në produkte si benzinë, naftë dhe mazut, filloi të shpërndahej nga rafineria e Cienfuegos më 17 prill, sipas zyrtarëve.
Shumë kubanezë thanë se këtë javë kanë ndjerë një lehtësim të dukshëm, pasi ndërprerjet e energjisë elektrike janë ulur ndjeshëm në disa zona, pas gati katër muaj ndërprerjesh të gjata që kanë lodhur popullsinë prej rreth 10 milionë banorësh.
Yani Cabrera, një punonjëse 45-vjeçare në sektorin privat që jeton në Havanë, tha se kishte vënë re një përmirësim të dukshëm javën e fundit. “Anija e Putinit e ka përmirësuar situatën dhe ne jemi mirënjohës për këtë,” tha ajo.
Ambasada ruse në Kubë gjithashtu e festoi mbërritjen e karburantit me një “Urra!” në rrjetet sociale, duke publikuar pamje ajrore të Havanës natën, tashmë e ndriçuar mirë.
Megjithatë, ministri i Energjisë Vicente de la Levy paralajmëroi në televizionin shtetëror se ky lehtësim do të jetë afatshkurtër.
“Nuk do të na blejë shumë kohë,” tha ai, duke shtuar se vendi do të kishte nevojë për rreth tetë anije të tilla çdo muaj për të përmbushur nevojat energjetike dhe industriale. “Ajo që ka mbetur (nga kjo dërgesë) është vetëm për disa ditë, deri në fund të muajit.”
Rusia ka bërë të ditur se po përgatit një tjetër dërgesë karburanti për Kubën, aleatin e saj afatgjatë, por ajo ende nuk është nisur.
Ky lehtësim i përkohshëm vjen ndërkohë që qeveria kubane vazhdon bisedimet me administratën Trump, e cila ka premtuar “ndryshim” për vendin. SHBA ka kërkuar prej kohësh që Kuba të hapë ekonominë e saj shtetërore, të kompensojë pronat e konfiskuara dhe të zhvillojë zgjedhje “të lira dhe të ndershme”, ndërsa Kuba këmbëngul se sistemi i saj socialist nuk është për negociim.
Sanksionet e reja amerikane këtë vit, përfshirë ndërprerjen e naftës nga Venezuela dhe presionin ndaj vendeve të tjera furnizuese si Meksika, kanë thelluar krizën energjetike në ishull, duke shkaktuar ndërprerje masive të energjisë dhe vështirësi ekonomike.
“Mjeti rus nuk do ta zgjidhë problemin tonë, por ka qenë një lehtësim,” tha Ester Isasis, një pensioniste 70-vjeçare në Havanë, duke shtuar se mungesa e gazit për gatim e detyron ende të përdorë qymyr.
“Ne ende po jetojmë me shumë stres.”
Leave a Reply